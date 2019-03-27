Более 40 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в акции «Покорми птиц»

Акция «Покорми птиц» завершилась в Московской области, ее поддержали свыше 30 муниципальных образований, общее число участников превысило 43 тысячи человек. Об этом сообщил министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

«Мы не сомневались в том, что акция "Покорми птиц" вновь получит самую широкую поддержку. Год от года в Подмосковье растет число неравнодушных людей, которые заботятся о природе и ее обитателях. Хочу еще раз поблагодарить всех участников акции: благодаря вам удалось спасти не одну жизнь», — сказал он.

Участники акции не только вешали кормушки, но и проводили мастер-классы по их изготовлению. Также все желающие посетили лекции по уходу за птицами, рассказали в пресс-службе ведомства.

Самыми активными участниками были учащиеся школ и воспитанники детских садов, уточняется в сообщении.

Накануне местные власти анонсировали месячник по благоустройству, в рамках которого планируется высадить более 27 тысяч саженцев. Акция стартует 30 марта и продлится до 20 апреля.