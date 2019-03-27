Названо число ликвидированных в России террористов и их главарей

За 2018 год в России ликвидировали 69 террористов, в том числе 10 главарей бандгрупп. Об этом в среду, 27 марта, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

По словам первого заместителя руководителя аппарата НАК Игоря Кулягина, в течение того же периода были сорваны планы террористов устроить теракты в День Победы. Бандиты собирались совершить нападения в местах массового пребывания людей, в частности на площадках проведения мероприятий, посвященных празднику, на объектах транспортной инфраструктуры, а также в торгово-развлекательных центрах.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что к настоящему времени в России ликвидирована инфраструктурная база террористов и их система управления.

27 февраля сообщалось, что в Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика) нейтрализовали банду, которая готовила теракт. Правоохранительные органы заблокировали боевиков в доме и предложили им сдаться, но те открыли огонь. Ответным огнем бандиты были уничтожены. На месте спецоперации изъяты автоматы и боеприпасы.

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