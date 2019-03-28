Интернет и СМИ
 
Последние новости
Сирия предложила США отдать Израилю два своих штата
Загитову озадачил вопрос о мужчине мечты
Двести тонн репы спасли нуждающегося в операции мальчика
Серия мощных взрывов в украинском городе попала на видео
Модный бренд решил продавать джинсовые «трусы» по 340 долларов
Россияне оценили переименование Астаны в Нур-Султан
МОК перераспределил отобранные у россиян медали Олимпиады в Сочи
YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Новости партнеров

Россиянка рассказала о тяготах жизни с большой грудью

Перейти в «Мою Ленту»

Пользовательница «Пикабу» с ником Estedel поделилась опытом, каково жить с большой грудью в России. По ее словам, она носит бюстгальтера 80Н, но такого размера официально не существует, а «правильный размер на нее не шьют».

«Ни разу в жизни я не пробивала себе дорогу грудью. Мозгами — приходилось, упорством — приходилось, кое-где было безумное везение», — рассказала она. По словам Estedel, такой размер не связан с питанием или специальными упражнениями — большая грудь у нее появилась с возрастом, к концу восьмого класса у нее уже был третий размер. Бюстгальтеры она специально подшивает под себя после покупки. Купальник ей выбрать легче, поскольку «можно найти модель на завязках и забить на параметр обхвата, а подбирать только объем чашечки».

Большую проблему для нее представляет выбор одежды. «Вообще с одеждой сплошные проблемы. То, что хорошо село по груди — висит мешком ниже, то что подчеркивает талию — на груди не сходится», — отмечает она. В таких условиях она стала пренебрегать цветом и фактурой нарядов, так как основным критерием стал размер.

При этом Estedel отмечает, что, несмотря на стереотипы, внимания мужчин к ее пышной груди было умеренным, в отличие от женского. Женщины не только расспрашивали о ее формах, но и щупали. «15 процентов щупали не по разу», — подсчитала обладательница бюста.

По ее словам, во время беременности и кормления грудью молочные железы не изменились в размерах. Женщина заключила, что если бы у нее была возможность поменять размер груди, то она бы выбрала «уверенную троечку», поскольку носить бюст размером 80Н довольно тяжело.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российская радиостанция пообещала увеличить слушательницам грудь
Пополневшие кормящие матери со шрамами и растяжками стали героинями рекламы
Телеведущие обсудили грудь коллеги во время рекламы и попались
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0227 марта

«Они думают, что я весь день сижу на заднице и ору»

Дерзкие шутки лишили самого популярного в мире блогера денег. Его это не остановило
12:3327 марта

Мужчина опубликовал список требований к спутнице и стал посмешищем

19:0426 марта

Изгнанный из студии Соловьева гость зиганул напоследок и скрылся

11:1727 марта

Российских журналистов отказались пустить на суд в Литве по событиям 1991 года

Интернет и СМИ00:01 9 февраля

«Смешно, если он окажется живым»

Владелец биржи унес с собой в могилу миллионы долларов. Никто не может их получить
18:5927 марта

Пользователи сети поверили шутке про 2007 год и оказались заблокированы

15:1226 марта

Познер назвал «колоссальную ошибку» западной пропаганды про Путина

17:4426 марта

Девушка-комик полежала в психбольнице и поделилась впечатлениями

Интернет и СМИ00:0224 марта

«Что это, проклятие или страшное совпадение?»

Журналисты превратили смерть Началовой в гонку за сенсацией. Зачем они это делают?
17:2027 марта

Божена Рынска рассказала о попытке суицида после смерти Малашенко

12:1526 марта

Россиянин опубликовал интимные фото супруги и поплатился

15:0026 марта

Росмолодежь пояснила участие в блокировке сайтов в России

Россия
«Мэру сказали — они тупые, они не хотят работать»
Российские врачи посмеялись над своими зарплатами на всю страну. И их услышали
«Товарищ Сталин был очень хреновым менеджером»
Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
«Не знал, зачем вообще живу»
 
Врач-педиатр сделала фотосессию в белье и подверглась травле в соцсетях
Церковь отказала россиянину в скидке и оскорбила его чувства
Ближайший соратник Ельцина госпитализирован
Россиянка ждала приема к врачу четыре месяца из-за сбоя в электронной очереди
Все материалы
Мир
Женский сектор
Палестинки бились за свободу наравне с мужчинами. Теперь у них нет работы и модных нарядов
Мэй приготовилась уйти ради Brexit
В США оценили траты на поднятие Венесуэлы
Российская подлодка впервые за полтора года вернулась в Черное море
Китайского профессора отстранили от работы после критики Си Цзиньпина
«Слава Богу-Императору!»
ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
Трампа оправдали по делу сговора с Россией
Президента и его соратников признали невиновными. Но расследование против них продолжается
Все материалы
Бывший СССР
Владимир ЗеленскийШутки в сторону
Зеленский нравится Украине и России. За ним элита и силовики, и он может стать президентом
Белорусского генерала осудили в Литве за «советскую агрессию» 1991 года
«Работать буду в Европе, а не в этой глупой стране»
На Украине венгры не признают власть Киева. Они хотят отделиться и вернуться на родину
Соратника Трампа заподозрили в получении миллионов долларов от Януковича
Порошенко назвал условия переговоров с Путиным
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Украинской армии отдали контрабандные российские ракеты
Все материалы
Экономика
Смертельная жадность
От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется
Признак коммунизма
Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
Ford уходит из России
Они собирали самые популярные иномарки в стране. Теперь у компании серьезные проблемы
Разбиравшая на запчасти Sukhoi Superjet компания решила избавиться от них
Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества
Россия подарила Киргизии 30 миллионов долларов
Россия решила заработать на бивнях мамонта
Все материалы
Силовые структуры
«Они чувствовали себя как дома»
В России разгромили последнюю ОПГ 90-х. Ее лидеры заработали миллионы и сбежали в Европу
Михаил АбызовСК возбудил дело против бывшего министра Абызова
Его заманили в Россию и обвинили в хищении четырех миллиардов рублей
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Абызова предложили отпустить за миллиард рублей
Обвиненного в торговле наркотиками капитана МВД отпустили из СИЗО
ФСБ поймала в Крыму 20 террористов и их главарей
Пожилую мать 12 детей обвинили в избиении полицейского
Все материалы
Наука и техника
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Твою дивизию
Бандиты захватывают Вашингтон, а вы его защищаете: Tom Clancy’s The Division 2
Одноразовая планета
Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?
24 «хищника» F-22 выполнили «слоновью прогулку»
Кучма назвал «визитную карточку» Украины
США назвали лучшие ракетные двигатели в мире
Индия сбила спутник Земли
Все материалы
Спорт
Макгрегор объявил о завершении карьеры
Три года назад он уже уходил из спорта, но вернулся. Стоит ли верить ему сейчас?
«Бавария» заплатила рекордные деньги за еще одного чемпиона мира
Олимпийская чемпионка рассказала о победе над раком
Шипулин пожалел Фуркада
Лучший российский бомбардир заинтересовал английские клубы
Глава UFC обозначил сроки возвращения Нурмагомедова в октагон
Бывший чемпион UFC дебютирует в рестлинге
Все материалы
Культура
Фрагмент картины «Садко», 1876Антисоветский классик
Он страдал в нищете и был похоронен при жизни: что надо знать о Репине
По асфальту белым Мелом
Расизм, кастрация, копы в огне: Гибсон и Вон в новой провокации автора «Костяного томагавка»
Выступление рок-группы «Алиса»«Я знаю с десяток песен, которые прикончили СССР»
Как русский рок развалил Советский Союз
Лидер «Океана Ельзи» отчитал голосующих «по приколу» украинцев
Продюсер «Ласкового мая» потребовал отправить Шнурова в психбольницу
Нео из «Матрицы» хотели сменить пол
Санса из «Игры престолов» призналась в сексуальных экспериментах
Все материалы
Интернет и СМИ
«Они думают, что я весь день сижу на заднице и ору»
Дерзкие шутки лишили самого популярного в мире блогера денег. Его это не остановило
Мужчина опубликовал список требований к спутнице и стал посмешищем
«Что это, проклятие или страшное совпадение?»
Журналисты превратили смерть Началовой в гонку за сенсацией. Зачем они это делают?
Изгнанный из студии Соловьева гость зиганул напоследок и скрылся
Пользователи сети поверили шутке про 2007 год и оказались заблокированы
Познер назвал «колоссальную ошибку» западной пропаганды про Путина
Божена Рынска рассказала о попытке суицида после смерти Малашенко
Все материалы
Ценности
На мокром месте
Этот фотограф снимал на пляже лучших моделей мира. Теперь его работы едут в Россию
Джереми Скотт и МадоннаПерешли черту
На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Накачанным губам предрекли уход в прошлое
Раскрыт заработок модных блогеров
Месси покрыл iPhone золотом и украсил именем жены
Для россиян создали кнопочный телефон в честь царя-убийцы
Все материалы
Путешествия
«Приставят нож и заберут все ценное»
Россияне пересекли африканскую пустыню на «Газелях». С чем им пришлось столкнуться?
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Полярное сияние. Вид из НорвегииДостучались до небес
Лютый холод, толпы китайцев и бешеные цены. Что ждет туриста на Крайнем Севере
Авиакомпания усомнилась в способности чернокожих купить билет в бизнес-класс
Самолет с пассажирами загорелся сразу после посадки в аэропорту
Турист тайно снял девушку на скрытую камеру в душе и пошел под суд
Дебошир пробежал по аэродрому голышом и прославился
Все материалы
Из жизни
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Бумажный след
Убийство отца прокурора не могли раскрыть 80 лет. Все изменил случайный снимок
Леопард убил пятилетнюю девочку на глазах у матери
В церковной брошюре случайно напечатали фото «лысого из Brazzers»
Детей бедняков отказались пускать на площадку к богатым друзьям
Пиццерия прятала куски мяса в веганской пицце
Все материалы
Циркулярка и рай
Лучшее автомобильное видео марта
История Toyota Land Cruiser
Как трофейный джип стал самым известным японским внедорожником
Двойной юбилей «Волчка»
Краткая история Мерседеса, который был наполовину Porsche
Пятиминутка
Первая (и очень короткая) встреча с обновленным кроссовером Suzuki Vitara
Производство легковых «Фордов» в России прекратится летом
В линейке Mercedes-AMG появился новый «горячий» седан
Hyundai назвал имя нового доступного кроссовера
Все материалы
Дом
«Сплошные крохоборы и кидалы»
Что думают провинциалы о москвичах, сдающих им квартиры
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
Зашли издалека
Квартиры за МКАДом дорожают. Почему их продолжают покупать?
Замаскированную под дерево гостиницу снесли в Москве
Петербуржцам отвели четыре года на покупку жилья
Ипотеке в России предрекли удорожание
В Москве подешевели дома
Все материалы