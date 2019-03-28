Россиянка рассказала о тяготах жизни с большой грудью

Пользовательница «Пикабу» с ником Estedel поделилась опытом, каково жить с большой грудью в России. По ее словам, она носит бюстгальтера 80Н, но такого размера официально не существует, а «правильный размер на нее не шьют».

«Ни разу в жизни я не пробивала себе дорогу грудью. Мозгами — приходилось, упорством — приходилось, кое-где было безумное везение», — рассказала она. По словам Estedel, такой размер не связан с питанием или специальными упражнениями — большая грудь у нее появилась с возрастом, к концу восьмого класса у нее уже был третий размер. Бюстгальтеры она специально подшивает под себя после покупки. Купальник ей выбрать легче, поскольку «можно найти модель на завязках и забить на параметр обхвата, а подбирать только объем чашечки».

Большую проблему для нее представляет выбор одежды. «Вообще с одеждой сплошные проблемы. То, что хорошо село по груди — висит мешком ниже, то что подчеркивает талию — на груди не сходится», — отмечает она. В таких условиях она стала пренебрегать цветом и фактурой нарядов, так как основным критерием стал размер.

При этом Estedel отмечает, что, несмотря на стереотипы, внимания мужчин к ее пышной груди было умеренным, в отличие от женского. Женщины не только расспрашивали о ее формах, но и щупали. «15 процентов щупали не по разу», — подсчитала обладательница бюста.

По ее словам, во время беременности и кормления грудью молочные железы не изменились в размерах. Женщина заключила, что если бы у нее была возможность поменять размер груди, то она бы выбрала «уверенную троечку», поскольку носить бюст размером 80Н довольно тяжело.

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