Пополневшие кормящие матери с шрамами и растяжками стали героинями рекламы

Женщины, недавно ставшие матерями, стали героинями новой рекламной кампании бренда Mothercare, изображающей несовершенства тела после беременности. Как сообщает таблоид The Sun, подборка из 10 снимков получила название Body Proud Mums (гордящиеся телом матери, — прим. «Ленты.ру»).

Кампания призвана побороть стереотипы, которые порождают нереалистичные рекламные изображения. На фото видны распухшие животы женщин, растяжки и увеличенная из-за кормления грудь.

По мнению большинства женщин, опыт беременности и родов недостаточно освещен в СМИ. Согласно исследованиям, более 80 процентов матерей переживают из-за того, что их тело не соответствует снимкам «идеальных» девушек в рекламе или в соцсетях.

Четверть молодых матерей чувствуют давление из-за навязанных стандартов. Более половины женщин используют фильтры при публикации фотографий. Так они надеются скрыть свои новые «недостатки».

Снимки сделала фотограф Софи Майанн (Sophie Mayanne), которая с 2017 года полностью отказалась от художественной обработки снимков. «Цель состоит в том, чтобы обладательницы любых форм и размеров могли так или иначе идентифицировать себя с этими фотографиями и чувствовать себя более уверенно со своими недостатками», — заявила она.

Опросы показали, что под влияние рекламы подпадают не только молодые матери. 90 процентов женщин в возрасте от 18 до 25 лет признались, что хотят быть похожими на знаменитостей.

Ранее онлайн-магазин In The Style отказался редактировать фото моделей, демонстрирующих нижнее белье и одежду. Так они надеются развенчать мифы об «идеальных» телах.