Крупный магазин отказался ретушировать целлюлит моделей в рекламе

Крупный онлайн-ретейлер In The Style отказался ретушировать тела моделей, представляющих одежду и нижнее белье на рекламных фотографиях. Об этом сообщает Metro.

Компания объявила о запуске новой кампании под названием #ITSjustgotreal («Просто это стало реально»), в съемках которой приняли участие, в частности, плюс-сайз-модель и женщина с кислотными ожогами на лице. В результате на сайте магазина появились девушки с целлюлитом, растяжками на бедрах и жировыми складками.

In The Style заявляет, что отныне на их сайте будут публиковаться исключительно фотографии без ретуши, даже если на них будут запечатлены знаменитости и популярные блогеры.

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«Мы крайне обеспокоены тем, как обработанные фотографии влияют на нашу аудиторию. Пользуясь этим, большинство ретейлеров стараются показать свой продукт "наилучшим образом", — прокомментировал основатель In The Style Адам Фрисби. — Но наша социальная ответственность заключается в том, чтобы бороться с подсознательными усилиями женщин выглядеть как идеальные девочки на сайтах».

Фрисби добавил, что марка продолжит пользоваться «женскими трюками — косметикой и спреями для укладки», однако больше не будет разглаживать складки, морщины и прочие особенности фигур.

В январе британский интернет-магазин Boohoo отказался ретушировать естественные недостатки кожи модели, демонстрирующей белье. На сайте появилась серия фотографий девушки в белом боди с длинными рукавами. На одном из снимков, показывающем вещь со спины, видны растяжки на ягодицах модели.

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