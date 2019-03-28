Невеста Роналду снялась в рекламе нижнего белья

Невеста португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес стала лицом итальянского производителя нижнего белья и купальников Yamamay. Ее фотографии появились в официальном Instagram-аккаунте марки.

25-летняя модель приняла участие в рекламной кампании, где демонстрировала купальники из новой коллекции весна-лето 2019.

На появившихся в сети снимках Родригес позирует в ярко-оранжевом бикини, минималистичном черном нижнем белье, а также в кружевном белом топе-бралете.

Стоимость комплектов пока неизвестна.

Tenía muchas ganas de compartir con vosotros mi nuevo proyecto con la firma Yamamay. Gracias por elegirme y confiar en mí para formar parte de vuestra maravillosa familia ❤️ @yamamayofficial Coming soon!!! Gracias equipo!!! 💥🌹 🌹 🌹💥 📸 @xavigordo . 💇🏻‍♀️ @amparosanchezm . 💄 @carmendejuan #yamamay #newproject #comingsoon Фото опубликовано @georginagio

Ранее в марте в рекламе нижнего белья снялась голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес. В рекламной кампании бренда Niyama Sol Лопес демонстрировала черный спортивный бюстгальтер и легинсы с цветочным принтом и с изображением собственного лица.

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