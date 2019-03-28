Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4

Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».

Как отмечается в публикации, Lada 4x4, ранее известная как «Нива», практически не менялась с 1978 года и обладает всеми классическими достоинствами российского автомобиля — высокой проходимостью, прочностью и низкой ценой. При этом отмечается, что у машины есть и недостатки, в частности, плохая защита от ржавчины.

Отмечается, что новая модель сохранила визуальное сходство со старой «Нивой» и так же обладает милитаризированным внешним видом, но выглядит более массивно.

В публикации указано, что Lada 4x4 Vision, будет производиться на новой платформе, что предполагает современный привод, различные режимы движения и автоматику.

В прошлом году компания «АвтоВАЗ» заявила, что полностью завершит производство Lada Priora, а работники сборочной линии №3 «АвтоВАЗа» сосредоточатся над моделью Lada 4x4 «Нива», которая все еще популярна в России и за рубежом.

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