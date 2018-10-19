Назван самый популярный подержанный автомобиль в России

Самым популярным подержанным автомобилем в России стала Lada Priora. Ее средняя цена на вторичном рынке — 238 тысяч рублей. Рейтинг, составленный аналитиками «Авито Авто», публикует журнал «За рулем».

Машины марки Lada заняли семь строчек списка из десяти. На втором месте оказалась Lada Samara (118,9 тысячи рублей), на третьем — Lada 2110 (81,6 тысячи).

Lada 2112, Lada Kalina, Lada Granta и Lada 4x4 (Нива) разместились в топ-10 с шестой по девятую позиции. Их стоимость колеблется от 96 до 310 тысяч рублей.

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На четвертом месте оказался Ford Focus (357,4 тысячи), на пятом — ВАЗ-2107 (64,1 тысячи). Последнюю строчку занял Hyundai Solaris (508,4 тысячи).

О завершении выпуска Lada Priora в «АвтоВАЗе» сообщили 16 июля. Такое решение было продиктовано постоянно растущим интересом к последним моделям Lada и снижающимся спросом на модель Priora. Работники сборочной линии №3 «АвтоВАЗа» сосредоточатся над еще одной моделью, пережившей несколько поколений, — Lada 4x4 «Нива», которая до сих пор пользуется популярностью в России и за рубежом.

Lada Priora производилась с 2007 года. В течение 11 лет компанией было произведено более миллиона единиц Priora. Рекордным стал 2011 год, когда число реализованных автомобилей составило 134 тысячи штук.

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