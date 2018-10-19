Экономика
 
Последние новости
Переданные Сирии С-300 оказались модернизированными
Вдовцам сделают секс-кукол в виде умерших жен
В украинском футбольном клубе запретили геев
Швейцарские солдаты устроили новобранцам дедовщину
В популярных роутерах найдены сразу три опасные уязвимости
В Киеве массово лопнули трубы после подачи горячей воды
Россия впервые создала гражданский турбореактивный двигатель
Прихожане турецкой мечети 37 лет молились не в ту сторону
Корабли в Азовском море предупредили об упавших в воду летчиках Л-39
Новости партнеров

Назван самый популярный подержанный автомобиль в России

Перейти в «Мою Ленту»
Lada Priora

Самым популярным подержанным автомобилем в России стала Lada Priora. Ее средняя цена на вторичном рынке — 238 тысяч рублей. Рейтинг, составленный аналитиками «Авито Авто», публикует журнал «За рулем».

Машины марки Lada заняли семь строчек списка из десяти. На втором месте оказалась Lada Samara (118,9 тысячи рублей), на третьем — Lada 2110 (81,6 тысячи).

Lada 2112, Lada Kalina, Lada Granta и Lada 4x4 (Нива) разместились в топ-10 с шестой по девятую позиции. Их стоимость колеблется от 96 до 310 тысяч рублей.

На четвертом месте оказался Ford Focus (357,4 тысячи), на пятом — ВАЗ-2107 (64,1 тысячи). Последнюю строчку занял Hyundai Solaris (508,4 тысячи).

О завершении выпуска Lada Priora в «АвтоВАЗе» сообщили 16 июля. Такое решение было продиктовано постоянно растущим интересом к последним моделям Lada и снижающимся спросом на модель Priora. Работники сборочной линии №3 «АвтоВАЗа» сосредоточатся над еще одной моделью, пережившей несколько поколений, — Lada 4x4 «Нива», которая до сих пор пользуется популярностью в России и за рубежом.

Lada Priora производилась с 2007 года. В течение 11 лет компанией было произведено более миллиона единиц Priora. Рекордным стал 2011 год, когда число реализованных автомобилей составило 134 тысячи штук.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Самые популярные подержанные автомобили в России. Топ-10
В сети простились с Lada Priora
Lada Priora снимут с конвейера
Другие материалы рубрики
Экономика00:0218 октября

Взяли кэшем

Они обворовали россиян на миллиарды: крупнейшая пирамида последних 20 лет
23:0018 октября

В России стало больше миллионеров

21:3618 октября

Замглавы «Аэрофлота» Зингман попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

08:0012 октября

Назван самый вкусный шоколад

Экономика08:00 8 октября

История одного букета

Ремесленничество пробивает себе дорогу с помощью новых технологий
20:5818 октября

Европа поможет Ирану в борьбе с США

19:0718 октября

ТОАЗ начал строительство третьего агрегата карбамида

10:13 2 октября

Россияне предрекли рублю обвал

Экономика00:0216 октября

Задолжали

Сколько нужно денег, чтоб прожить в России без кредитов?
19:5018 октября

Сбербанк прокомментировал интерес к «Яндексу»

17:2518 октября

Модернизированная Конвенция Совета Европы защитит персональные данные россиян

06:58 2 октября

Россиян вновь захотели ограничить в энергопотреблении

Россия
«Шла политическая бодяга»
В 90-х он написал главный документ страны. Теперь нашлись желающие его изменить
РПЦ прекращает отношения с Константинополем
Православных россиян лишили святых мест. Все из-за автокефалии Украины
Окунулись в свет
Они сбежали от всех и поселились в сибирской деревне. Теперь им хорошо
Песков рассказал о «химии» между Путиным и лидерами других стран
Корабли в Азовском море предупредили об упавших в воду летчиках Л-39
Начат сбор средств для пострадавших при взрывах и стрельбе в Керчи
Путин рассказал о судьбе подаренного ему вина
Все материалы
Мир
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и президент Египта Гамаль Абдель Насер в Луксоре, май 1964 года«На всех Насер»
Диктаторы Египта любили Гитлера и предавали Москву
Прихожане турецкой мечети 37 лет молились не в ту сторону
Коалиция США разбомбила дома мирных жителей в Сирии
США усомнились в словах Путина о заложниках в Сирии
Самый известный долгострой мира накажут за нелегальное строительство
США начали считать Украину «нормальным государством»
США запустят цикл ужесточения санкций против России
Все материалы
Бывший СССР
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
Петр Порошенко и ФиларетИгры патриархов
РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
Неизвестные захватили квартиру Максаковой в Киеве вместе с сыном
Киев потребовал от ФСБ отпустить украинских браконьеров
Украина передала исторический храм в Киеве Константинополю
Грузия приняла в дар устаревшие американские катера
Все материалы
Экономика
Взяли кэшем
Они обворовали россиян на миллиарды: крупнейшая пирамида последних 20 лет
В России стало больше миллионеров
Задолжали
Сколько нужно денег, чтоб прожить в России без кредитов?
Замглавы «Аэрофлота» Зингман попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Европа поможет Ирану в борьбе с США
ТОАЗ начал строительство третьего агрегата карбамида
Сбербанк прокомментировал интерес к «Яндексу»
Все материалы
Силовые структуры
«Был тихим, спокойным, ходил сам по себе»
Студент устроил бойню в крымском колледже. Он убивал всех, кого видел
«Данные из соцсетей могут обеспечить алиби»
Они вычисляют преступников и спасают невиновных. Ум — их главное оружие
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Раскрыто заказное убийство семьи 13-летней давности
Кокорину и Мамаеву предъявили новые обвинения
Стрелок из Керчи три года изучал оружие и взрывные устройства
Первокурсники защитили девушек от керченского стрелка и погибли
Все материалы
Наука и техника
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Корнелис де Валь «После одного из сражений Тридцатилетней войны»«Ужас, грязь и хаос утянули Европу на дно»
Эта война перевернула мир. Россия тоже не осталась в стороне
Россия впервые создала гражданский турбореактивный двигатель
Назван способ продлить жизнь пожилым людям
Установлены возможные виновники аварии «Союза»
Швеция заказала Falcon Heavy
Все материалы
Спорт
Вопрос формы
Она уменьшила грудь ради тенниса. И стала лучшей
Головин пожаловался на неприязнь к россиянам за рубежом
Глушаков прояснил свое будущее в «Спартаке»
Погрязший в долгах «Анжи» выйдет на матч ради Нурмагомедова
Спортсмены из России и с Украины завоевали одну медаль на двоих
Боец MMA предложил казнить Кокорина и Мамаева
Как завещал Конор
Нурмагомедову мало Макгрегора. Он хочет драки с Мэйуэзером
Все материалы
Культура
Александр Галич«Мы чувствовали на себе гэбэшный глаз»
Как травили Александра Галича перед изгнанием из СССР
Группа КровостокЧитка по понятиям
Чем берут публику лидеры гангста-рэпа в России
Обманутый вдовец, неравный брак и трудные подростки
К чему приводят сложные жизненные ситуации
Певица ZAZ начнет мировое турне с России
Умер режиссер «Чегемского детектива» Александр Светлов
Умер солист группы «Нэнси»
Рокер из All That Remains найден мертвым в пруду
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве
В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось
Многомиллионные траты на ограничение просмотра порно назвали бессмысленными
Мошенник в одиночку обдурил тысячи людей и обогатился
Появилась информация об уничтожении тела пропавшего журналиста в кислоте
Умер герой известного мема «Дед Бом-Бом»
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
Редакции «Новой газеты» прислали венок и отрезанную голову барана
Все материалы
Ценности
Ел как мужик
Водка на завтрак и редька в обед. Чем питался Петр I, пока строил империю
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Резиновые люди
Модники, романтики, хипстеры. Кто делает шины в Италии и России
Выбрана лучшая одежда для перелета
Тело модели на сайте бренда всполошило покупателей
Найден способ выглядеть выше без каблуков
Объявлены главные цвета 2019 года
Все материалы
Путешествия
«Включи музыку и притворись мертвой»
Москвичка провела ночь в лесу с медведем и выжила
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Душа просит
Россиян лишили святых мест. Куда теперь ездить молиться?
Блогер Гасанов предложил назвать аэропорт в честь солнца русской поэзии
Сексу нашли достойную альтернативу
Российским аэропортам разрешили присвоить имена политиков ХХ века
Японцы упростят получение визы
Все материалы
Из жизни
Пей до капли
Птицы-кровососы и уличные медведи на лучших снимках дикой природы
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
«Большинство здесь — приезжие или дети мигрантов»
История россиянки о жизни в Америке
Обладательница слишком больших губ попыталась дунуть в алкотестер и не смогла
Знаменитый гигантский аллигатор снова выполз к людям
Дочь бывшего президента США рассказала о призраках в Белом доме
Все материалы
Видео: самая дорогая Тойота
6 млн рублей за новую роскошную версию Land Cruiser Executive Lounge — почему она столько стоит?
Автомобильные матрешки
Дома на колесах с гаражом для легковушек
Гигантский BMW
12 главных фактов о самом большом кроссовере BMW
Американский ответ «Супергелику»
6 причин, почему Hennessey Goliath 6x6 круче Mercedes-Benz G63 AMG 6x6
Краш-тест старого и современного Ford Fiesta показали на видео
Nissan сделал модный кроссовер на базе «Дастера»
Audi построит 10 «карбоновых» суперкаров R8
Все материалы
Дом
Грядушка или очкуры
Выживешь ли ты за МКАД? Пройди тест и узнай
Партнерский материал
Спокойствие, только спокойствие
Как правильно выбрать дом, чтобы защититься от стресса и жить в комфорте: советуют психологи
Из воздуха
В Москве стало больше несуществующих квартир. Как их вычислить?
Супругов в Санкт-Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
Мировые инвестиции в недвижимость достигли рекордного значения
Китайцы устроили погромы в офисах застройщиков из-за скидок на жилье
Покупателей жилья в Москве оставили без скидок
Все материалы