Россияне оценили переименование Астаны в Нур-Султан

Более трети — 38 процентов — россиян отрицательно отнеслись к переименованию столицы Казахстана Астаны в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости.

43 процента опрошенных восприняли эту новость безразлично, еще 17 процентов отнеслись к смене названия Астаны положительно.

31 процент респондентов считает, что Назарбаев ушел в отставку из-за возраста. Первому президенту Казахстана в июле исполнится 79 лет. Половина россиян равнодушно отнеслись к смене власти в республике, 25 процентов были огорчены уходом Назарбаева, еще 19 процентов посчитали эту новость хорошей.

Опрос был проведен 26 марта методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 жителей России старше 18 лет.

С предложением переименовать Астану в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 20 марта выступил исполняющий обязанности главы республики Касым-Жомарт Токаев. Парламент принял соответствующие поправки в конституцию страны в тот же день. Официально город сменил название 23 марта.

Решение о переименовании столицы вызвало общественный резонанс. Вечером 20 марта на сайте gopetition.com появилась петиция, авторы которой потребовали не переименовывать столицу в честь Назарбаева. Утром 21 марта несколько десятков человек собрались на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей. Полиция задержала 20 протестующих.

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