Медведев приостановил слияние Волковского театра с Александринкой

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил приказ о слиянии Александринского и Волковского театров. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 28 марта.

«Премьер-министр поручил Владимиру Мединскому провести широкое обсуждение этого проекта с привлечением профессионального сообщества и общественности Санкт-Петербурга и Ярославля», — сказал пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что для него стало неожиданностью заявление министра культуры о слиянии театров. «Решение было принято на федеральном уровне по инициативе коллектива театра, с регионом его не обсуждали», — сказал он.

Глава Минкульта Владимир Мединский сообщил об объединении Александринского и Волковского театров 28 марта. Театр в Санкт-Петербурге и театр в Ярославле решили превратить в единую организацию — первый российский национальный театр.

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