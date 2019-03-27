Слияние Волковского театра с Александринкой не обсудили с Ярославской областью

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сказал, что для него стало неожиданностью заявление министра культуры Владимира Мединского об объединении Александринского и Волковского театров. Об этом сообщает портал «76.ру» в среду, 27 марта.

«Решение было принято на федеральном уровне по инициативе коллектива театра, с регионом его не обсуждали», — рассказал глава региона. Он пообещал изучить нюансы объединения и предположил, что оно откроет перед театром новые перспективы, увеличит аудиторию и даст возможность участвовать в международных проектах.

Миронов подчеркнул, что административный процесс не должен мешать творческому. Он также отметил, что объединение не должно негативно отразиться на коллективе и репертуаре.

Ранее в среду глава Минкульта сообщил об объединении Александринского и Волковского театров. Театр в Санкт-Петербурге и театр в Ярославле превратятся в единую организацию — первый российский национальный театр.

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