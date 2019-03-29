В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу

Подмосковные следователи начали проверку по информации о ЧП в бассейне в городе Балашиха, заявила «Ленте.ру» Ольга Врадий, официальный представитель регионального главка СКР.

По ее словам, в пятницу, 29 марта, в одном из общественных бассейнов был травмирован пятилетний мальчик. «По предварительным данным, руку ребенка засосало в сливную трубу, сам он самостоятельно освободиться не смог. Для его извлечения потребовалась помощь спасателей МЧС и врачей скорой помощи. Мальчик госпитализирован», — сообщила Врадий.

Она уточнила, что в рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, ЧП произошло в бассейне «Нептун» на Разинском шоссе около 19:30. Ребенок, находясь в общественном бассейне, засунул руку в сливную трубу, и не смог ее вытащить — ни сам, ни с помощью взрослых. Для извлечения пострадавшего потребовался примерно час, так как рука отекла. При этом голова малыша находилась над поверхностью воды.

Собеседник уточнил, что в сопровождении бабушки мальчик госпитализирован, угрозы его жизни и здоровью нет. В настоящее время врачи обследуют ребенка.

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