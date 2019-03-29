Силовые структуры
 
Последние новости
МИД России уличил Порошенко во лжи
Умер журналист Максим Ковальский
Покинувший MMA Макгрегор начал боксировать
Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства
Марию Бутину попросили выслать из США
Названы лучшие районы Петербурга для заработка на приезжих
США дважды за день пригрозили России новыми санкциями
Кадыров пообещал «Ниву» потерявшему жену и дочь в ДТП россиянину
Лидеры президентской гонки на Украине сорвали последние теледебаты
Новости партнеров

В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу

Перейти в «Мою Ленту»

Подмосковные следователи начали проверку по информации о ЧП в бассейне в городе Балашиха, заявила «Ленте.ру» Ольга Врадий, официальный представитель регионального главка СКР.

По ее словам, в пятницу, 29 марта, в одном из общественных бассейнов был травмирован пятилетний мальчик. «По предварительным данным, руку ребенка засосало в сливную трубу, сам он самостоятельно освободиться не смог. Для его извлечения потребовалась помощь спасателей МЧС и врачей скорой помощи. Мальчик госпитализирован», — сообщила Врадий.

Она уточнила, что в рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, ЧП произошло в бассейне «Нептун» на Разинском шоссе около 19:30. Ребенок, находясь в общественном бассейне, засунул руку в сливную трубу, и не смог ее вытащить — ни сам, ни с помощью взрослых. Для извлечения пострадавшего потребовался примерно час, так как рука отекла. При этом голова малыша находилась над поверхностью воды.

Собеседник уточнил, что в сопровождении бабушки мальчик госпитализирован, угрозы его жизни и здоровью нет. В настоящее время врачи обследуют ребенка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бассейны в зарубежных отелях оказались смертельно опасными
Раскрыта правда о гигиене в бассейнах отелей
Надувной бассейн спас жительницу Санкт-Петербурга от потопа
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0127 марта

«Они чувствовали себя как дома»

В России разгромили последнюю ОПГ 90-х. Ее лидеры заработали миллионы и сбежали в Европу
13:2929 марта

Бывший лидер БОРН рассказал о быте пожизненно заключенного

18:0229 марта

Беглый заключенный за три дня на свободе совершил серию грабежей и сел

13:2529 марта

Автора песни «Убить президента» посадили за наркотики

Силовые структуры13:5521 марта

«Руки у него по локоть в крови»

Лидер крупнейшей преступной группировки России сел на 25 лет. В 90-е он правил Петербургом
12:1629 марта

Красивая жизнь в колонии «цапка»-крабоеда закончилась

16:4229 марта

После побега солдата с автоматом завели дело о доведении его до самоубийства

10:5229 марта

Вооруженные люди совершили налет на мэрию Назрани

Силовые структуры00:0225 марта
Владимир Теплов

«С людьми обращался хуже, чем в Освенциме»

Бизнесмен превратил жителей сибирского села в рабов. Его убили за жадность и жестокость
09:5529 марта

Сбежавший из части в Тверской области солдат найден мертвым

12:2029 марта

Стали известны подробности побега и гибели российского солдата

09:2129 марта

Российский солдат сбежал из части с автоматом и штык-ножом

Россия
Работа фотографа Марио Сорренти представлена в экспозиции выставки «Календарь Pirelli 2012» «Она не человек, а сексуальный объект»
Миллионы россиянок страдают от домогательств. Никто в стране не готов это признать
«Мэру сказали — они тупые, они не хотят работать»
Российские врачи посмеялись над своими зарплатами на всю страну. И их услышали
«Соберись, ты же мужик!»
Почему МВД держит на службе склонных к суициду полицейских: расследование «Ленты.ру»
За ДТП с извинившимся перед Кадыровым чеченцем ответили полицейские
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Медведев рассказал о конфликте Абызова с кредиторами
«Самая красивая наркоманка России» посидит еще
Все материалы
Мир
«Русские попали в капкан»
 
Сербский посол рассказал о вступлении страны в Евросоюз
Китай поблагодарил Казахстан за поддержку лагерей для мусульман
Сделку Мэй по Brexit отвергли
Трамп пригрозил закрыть границу США
В США захотели сжечь преступную марихуану
США подготовили новые санкции против России
Все материалы
Бывший СССР
«Для русских мы — бандеровцы»
Эти украинцы считают себя русинами. Их проблемы не интересуют ни Москву, ни Киев
Прокуратура Украины скрыла полученный от посла США «список неприкасаемых»
Владимир ЗеленскийШутки в сторону
Зеленский нравится Украине и России. За ним элита и силовики, и он может стать президентом
Из Генпрокуратуры Украины исчезло дело против окружения Порошенко
Лидеры президентской гонки на Украине сорвали последние теледебаты
Коломойский обвинил Порошенко в провокации против России в Керченском проливе
Лукашенко назвал условие сотрудничества Белоруссии с Европой
Все материалы
Экономика
Ford уходит из России
Они собирали самые популярные иномарки в стране. Теперь у компании серьезные проблемы
Признак коммунизма
Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
Смертельная жадность
От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется
Украина раскрыла «план Б» на случай отказа от транзита российского газа
Rambler Group оказалась в числе лучших работодателей в сфере рекламы и медиа
Российская технология распознавания лиц компании VisionLabs признана лучшей
США обвалили рубль
Все материалы
Силовые структуры
Виктор ИшаевБывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
ФСБ подозревает его в махинациях с лесом. Идут обыски в правительстве региона
«Они чувствовали себя как дома»
В России разгромили последнюю ОПГ 90-х. Ее лидеры заработали миллионы и сбежали в Европу
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Бывший лидер БОРН рассказал о быте пожизненно заключенного
Автора песни «Убить президента» посадили за наркотики
Красивая жизнь в колонии «цапка»-крабоеда закончилась
Вооруженные люди совершили налет на мэрию Назрани
Все материалы
Наука и техника
«Череда насилия, казней и бессудных расправ»
Она навела порядок в Кремле и отстояла Украину. Так родилась новая Россия Петра I
Одноразовая планета
Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Запущенный из Новой Зеландии спутник заработал
Россия предложила Китаю Су-57Э
Раскрыта цена превращения Су-25 в Су-25СМ3
Раскрыт дизайн iPhone XI
Все материалы
Спорт
Восточный экспресс
Новый конкурент UFC переманивает лучших бойцов мира и устанавливает свои порядки
Покинувший MMA Макгрегор начал боксировать
Футболист «Зенита» посчитал переезд в Россию ошибкой
Виталий Кличко отреагировал на возможное возвращение брата в бокс
Отыгрались на соседе
Сборная России разгромила Казахстан. Главные герои — снова Дзюба и Черышев
Загитова рассказала о пользе хейтеров
Боксера отстранили от боев за поцелуй журналистки
Все материалы
Культура
Боже, какой косяк
Травой по Трампу: чем хорош «Пляжный бездельник» с отвязным тусовщиком Макконахи
Зловещие пуритане
Убогий рай, глубокий омут и пожирающая безысходность — главные альбомы недели
Плачь, Европа
Бунты, голодовки и анархия на снимках известных фотографов
Джордж Клуни встал на защиту геев
Мэтью Макконахи нечаянно употребил марихуану Снуп Дога и читал рэп 13 часов
Николас Кейдж передумал жениться через четыре дня после свадьбы
Пореченков стал народным артистом России
Все материалы
Интернет и СМИ
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
Снимающая порно для детей мать обратилась за помощью к священнику
Российский медведь-стример собрал полмиллиона рублей на бассейн
Папа Римский отказал в поцелуе руки и удивил католиков
Медведев исключил «китайский сценарий» в российском интернете
Обнаружен крадущий деньги вирус для Android
«Они думают, что я весь день сижу на заднице и ору»
Дерзкие шутки лишили самого популярного в мире блогера денег. Его это не остановило
Все материалы
Ценности
На мокром месте
Этот фотограф снимал на пляже лучших моделей мира. Теперь его работы едут в Россию
Джереми Скотт и МадоннаПерешли черту
На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Назван любимый бренд дешевой одежды россиян
Опубликованы новые школьные фото Ким Кардашьян
Полиция задержала Джастина Бибера из-за дорогих кроссовок
Арестованная дочь российского дальнобойщика наняла стилиста перед судом в США
Все материалы
Путешествия
«Таких белых я раньше не встречал»
Церкви, грязные пляжи и ромовый пунш. Как живут потомки рабов на Карибах
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Приставят нож и заберут все ценное»
Россияне пересекли африканскую пустыню на «Газелях». С чем им пришлось столкнуться?
Российскую модель госпитализировали в Китае
Найдено самое грязное место в аэропорту
Британская виза подорожала
Выпившую водки в самолете женщину обозвали худшей пассажиркой в истории
Все материалы
Из жизни
Хмельное братство
Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
Зверей бросили умирать в заброшенном зоопарке
Гигантский кролик почти перерос хозяйку
Суд разрешил начальнику испускать газы в сторону сотрудника
111-летний мужчина раскрыл секрет своего долголетия
Все материалы
Тест Lexus RX 350L
Что дают Лексусу RX лишние 11 см длины?
Cadillac Escalade: юбилей гиганта
Еще один юбиляр 2019 года — самый харизматичный американский внедорожник
Циркулярка и рай
Лучшее автомобильное видео марта
На восьми колесах
История про сдвоенные колеса для легковушек: они выпускались серийно, и их можно было купить!
Chevrolet Niva получила мультимедийную систему на Windows
Volvo запустит в России сервис подписки на автомобили
Новый Honda Jazz будет только гибридным
Все материалы
Дом
Поворот не туда
В этих районах Москвы никто не хочет жить. Что с ними не так?
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
«Сплошные крохоборы и кидалы»
Что думают провинциалы о москвичах, сдающих им квартиры
Названы главные причины отказа в ипотеке
Москвичка захотела жить в центре и лишилась миллионов рублей
Средний бюджет покупки квартиры в Москве достиг 25 миллионов рублей
В Москве снизилась доступность жилья
Все материалы