В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая

Создаваемая Китаем крылатая ракета дальнего радиуса действия может запускаться из универсального модуля, замаскированного под стандартный грузовой контейнер коммерческого судна, пишет The Washington Free Beacon.

Издание отмечает, что гражданский корабль с таким оснащением, находящийся на стоянке в американском порту, будет представлять серьезную угрозу безопасности стратегическим объектам США. The Washington Free Beacon полагает, что подобное оружие может скрываться на множестве развертываемых Китаем по всей планете баз, а также продаваться американским противникам.

«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.

По мнению специалиста, «потенциально китайские ракетные пусковые установки могут храниться рядом с портом Сиэтла, ожидая запуска боеголовок с электромагнитным оружием по базе [Тихоокеанского флота ВМС] Китсап».

Применение подобных ракет, согласно Фишеру, способно вывести из строя электронику атомных подводных лодок (АПЛ), переносящих ядерные ракеты Trident, и тем самым посеять хаос в Вашингтоне, который бы не знал, «против кого нанести ответный удар».

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Издание пишет, что перспективное оружие, в настоящее время проходящее летные испытания, является усовершенствованной версией китайской противокорабельной ракеты YJ-18C наземного базирования. Отмечается, что в основе китайской разработки лежит российский контейнерный комплекс ракетного оружия Club-K.

В январе The Washington Free Beacon написал, что несколько стран, прежде всего Китай, Россия, Северная Корея и Иран, создают мощные электромагнитные супербомбы, способные вывести из строя электронику потенциального противника.

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