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В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая

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Создаваемая Китаем крылатая ракета дальнего радиуса действия может запускаться из универсального модуля, замаскированного под стандартный грузовой контейнер коммерческого судна, пишет The Washington Free Beacon.

Издание отмечает, что гражданский корабль с таким оснащением, находящийся на стоянке в американском порту, будет представлять серьезную угрозу безопасности стратегическим объектам США. The Washington Free Beacon полагает, что подобное оружие может скрываться на множестве развертываемых Китаем по всей планете баз, а также продаваться американским противникам.

«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.

По мнению специалиста, «потенциально китайские ракетные пусковые установки могут храниться рядом с портом Сиэтла, ожидая запуска боеголовок с электромагнитным оружием по базе [Тихоокеанского флота ВМС] Китсап».

Применение подобных ракет, согласно Фишеру, способно вывести из строя электронику атомных подводных лодок (АПЛ), переносящих ядерные ракеты Trident, и тем самым посеять хаос в Вашингтоне, который бы не знал, «против кого нанести ответный удар».

Издание пишет, что перспективное оружие, в настоящее время проходящее летные испытания, является усовершенствованной версией китайской противокорабельной ракеты YJ-18C наземного базирования. Отмечается, что в основе китайской разработки лежит российский контейнерный комплекс ракетного оружия Club-K.

В январе The Washington Free Beacon написал, что несколько стран, прежде всего Китай, Россия, Северная Корея и Иран, создают мощные электромагнитные супербомбы, способные вывести из строя электронику потенциального противника.

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