Ирина Шейк показала содержимое сумки

Итальянская компания Tod’s представила новую версию сумки-бестселлера D-Bag — D-Styling и запустила рекламную кампанию. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-служба бренда.

D-Bag была одной из любимых сумок принцессы Дианы. Новая версия представляет знаковый аксессуар в современном прочтении. В видеоролике рекламной кампании снялась супермодель российского происхождения Ирина Шейк и три другие знаменитости (китайская актриса Шуин Цзян, корейская актриса Чжон Ын-Чхэ и японская модель и актриса Нана Эйкуру). Ирина Шейк продемонстрировала публике содержимое своей новой сумки D-Styling и рассказала, каким образом аксессуар может отражать внутренний мир и интересы современной женщины.

В феврале 2019 года компания Aizel пригласила сняться в видеопроекте с украшениями Chanel Coco Crush приму-балерину Большого театра Екатерину Шипулину, петербургскую художницу Марию Янковскую и тату-мастерицу Сашу Unisex.

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