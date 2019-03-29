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«Россети» направят 3 миллиарда рублей на цифровизацию Сибири

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Прибыль компании «МРСК Сибири» в 2018 году составила сумму в 0,8 миллиарда рублей, потери электроэнергии в сетях снизились до 7,81 процента, а средняя длительность перерыва электроснабжения сократилась на 21,4 процента. Эти данные были озвучены новым руководителем «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») Павлом Акилиным во время встречи с полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и генеральным директором компании «Россети» Павлом Ливинским. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе «Россетей».

Рабочая встреча состоялась в рамках в рамках Красноярского экономического форума, на которой были обсуждены вопросы развития электроэнергетики региона. Было также отмечено, что «МРСК Сибири» более чем на 86 процентов сократили число просроченных договоров на льготное технологическое присоединение. Уже в августе 2019 года все обязательства компании будут выполнены.

Участники встречи уделили особое внимание проектам, включенным в программу цифровой трансформации энергосистемы Сибирского федерального округа. Было отмечено, что в 2018 году «МРСК Сибири» ввела в эксплуатацию Цифровой центр управления сетями, один из самых современных в России. «Летом 2019 года мы запустим в Красноярске вторую цифровую подстанцию — "Молодежную", которая снабжает электроэнергией большую часть центра города, — рассказал Павел Акилин. — Таким образом, Красноярск станет первым городом России с двумя цифровыми подстанциями. Помимо этого, в разной стадии реализации находятся еще 14 цифровых проектов, на реализацию которых до 2022 года будут направлены более 2,8 миллиарда рублей».

«МРСК Сибири в последние два года, безусловно, демонстрирует положительный результат работы. Необходимо в будущем продолжить начатое, сохранить набранный темп, - отметил высокие темпы внедрения цифровых технологий Павел Ливинский. — Безусловно, есть резерв для улучшения финансового результата компании. Серьезный рывок предстоит в плане цифровизации сетей: наша задача к 2024 году добиться 65 процентов автоматизации сетевого комплекса, а также довести до 50 процентов долю интеллектуальных приборов учета потребления электроэнергии».

Сергей Меняйло отметил вклад группы компаний «Россети» в проведении красноярской Универсиады-2019. По его словам, во время соревнований не было зафиксировано ни одного отключения на спортивных и инфраструктурных объектах. «В 2016 году "МРСК Сибири" находилась в тяжелом положении — закредитованная и с отрицательными финансовыми показателями. Сегодня это — совсем другая компания с амбициозным инвестпроектами, — отметил Сергей Меняйло. — Опыт Сибири неоценим. Здесь умеют не только удержать достигнутые высокие показатели, но и превзойти их. Это непросто, но опыт компании показал, что здесь могут решать сложнейшие задачи».


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