Гибель российского автогонщика попала на видео

На чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике погиб член одного из экипажей. Видео появилось на YouTube-канале «360».

ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщает, что при прохождении трассы водитель не справился с управлением, отклонился от трассы и около 100 метров пролетел по склону. После этого машина перевернулась и рухнула в обрыв. Водитель скончался на месте от полученных травм, штурман экипажа получил черепно-мозговую травму. РИА Новости, ссылаясь на СУ СК по Краснодарскому краю, сообщает, что скончался штурман, а водитель с травмами был доставлен в городскую больницу.

По факту происшествия начато расследование. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Трофи-рейд — соревнования по преодолению бездорожья. Первый этап чемпионата России начался в Геленджике 29 марта. Потерпевший крушение экипаж является обладателем кубка по дорожному ралли.

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