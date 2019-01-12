Спорт
 
Последние новости
Потеряна связь с единственным российским космическим телескопом
Власти отчитались о горке из заледеневших нечистот в Амурской области
Лужков отреагировал на грязевой коллапс в Тушинском тоннеле 
Празднующий гол малыш покорил пользователей сети
Следствие по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков продлили
Транссиб перекрыли из-за крушения 30 вагонов с углем
Пропавшего восемь лет назад россиянина нашли нищенствующим на улицах Эквадора
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница разозлила соцсети
Amazon использовал украинцев вместо искусственного интеллекта
Новости партнеров

Российский гонщик наехал на зрителя во время ралли «Дакар»

Перейти в «Мою Ленту»

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова наехал на зрителя во время ралли-марафона «Дакар». Видео появилось на YouTube-канале россиян.

Во время гонки зрители, заметившие грузовики, начали расступаться от приближающегося транспорта. Однако один из фанатов увяз в песке и ногой попал под заднее колесо машины российской команды. После случившегося «КамАЗ-мастер» продолжил гонку и не оказал пострадавшему помощь. В результате мужчина получил перелом бедренной кости.

Российский экипаж был дисквалифицирован из ралли-марафона решением судей. В «КамАЗ-мастер» заявили, что во время происшествия гонщик не увидел пострадавшего.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин сломал позвоночник и продолжил гонку на «Дакаре»
Бывший тренер «Зенита» дебютировал на «Дакаре» и попал в аварию
В словацкого мотогонщика на ралли «Дакар-2017» ударила молния
Другие материалы рубрики
Спорт00:04Сегодня

«Ты его бьешь, а ему нравится»

Он стал первым абсолютным чемпионом мира и побил Мохаммеда Али
10:04Сегодня

Празднующий гол малыш покорил пользователей сети

06:37Сегодня

Бьорндален вступился за обруганного после победы Логинова

18:20 9 января

Россиянин поднялся на подиум на чемпионате мира по скоростному спуску на коньках

Спорт00:0311 января

Бамос, Рамос!

Капитан «Реала» — костолом и скандалист. Как он стал лучшим защитником мира?
01:55Сегодня

Норвежский спортсмен открыл сосуды для допинг-тестов голыми руками

23:3311 января

Лидер мирового биатлона испугался российских болельщиков

21:03 4 января

Игрок АПЛ сдал допинг-тест и принялся за кокаин

Спорт00:02 9 января

«Я не чувствую боли. На это нет времени»

Он был злодеем в рестлинге и избивал соперников в UFC. Теперь он хочет вернуться
20:0611 января

Фуркад назвал позором победу Логинова на Кубке мира

19:09 4 января

Бывшего футболиста «Арсенала» наказали за избиение таксиста

21:4711 января

Россиянин отказался возвращать медали Олимпиады из-за страха лишиться льгот

Россия
«Постправда сейчас. Балаган и цирк»
Почему российские чиновники делают глупости? Отвечает «Беспощадный пиарщик»
Транссиб перекрыли из-за крушения 30 вагонов с углем
Москву минуют крещенские морозы
Пропавшего восемь лет назад россиянина нашли нищенствующим на улицах Эквадора
Виктор Ильич Френкель«Вешают лапшу на уши. Зачем все это мне?»
Чем жила страна от Сталина до наших дней – рассказывает очевидец
Как и чем живет Россия
Что нужно знать о стране и ее жителях в 2018 году
Русская вдова принца Нигерии перешла по наследству к его брату
Все материалы
Мир
Власть насилия
Жертвы уличных банд бегут из Центральной Америки в США. Но там их не ждут
США направили десантный корабль для прикрытия вывода войск из Сирии
Феминистки в степи
В этой стране женщины свободны, богаты и образованны. Почему же они страдают?
Переполненный автобус на полном ходу протаранил остановку в Канаде
Сирия сбила восемь израильских ракет
Трамп выложил фото стены на границе с Мексикой
Македонию переименуют
Все материалы
Бывший СССР
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
Украина отказалась выдать России члена «Правого сектора»
В Киеве рассказали об опасности «бутафорского» Крымского моста
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Агенты Иеговы
Кровавые пасторы и марионетки Запада. За что преследуют христиан в бывшем СССР
Секс без согласия стал уголовно наказуем на Украине
Белорусов начали готовить к защите независимости
Все материалы
Экономика
Штормовое предупреждение
Как спастись от мирового кризиса и не потерять последние деньги в 2019 году
Город нового времени
Или — как очень бюджетно слетать в Голландию
Дорого хрустят
Бумажные деньги в России ввели ради войны. Они едва не уничтожили ее экономику
Россиян предупредили о новом повышении цен на бензин
«Аэрофлот» начал продажу билетов по субсидируемым тарифам
Украина избежала национальной катастрофы
Германия подсчитала миллиардные убытки от санкций против России
Все материалы
Силовые структуры
Пир стервятников
Они богатели на всеобщей бедности. Истории подпольных миллионеров СССР
Филипп КиркоровВот это поворот!
Перья Киркорова, резня в Антарктиде и развратные роллы: криминальные казусы года
Украинского криминального авторитета похитили в Москве
Его подозревают в убийстве экс-депутата Вороненкова и лидера «Оплота» Жилина
Опубликовано видео с места нападения боевиков на пост ДПС в Дагестане
В деле экс-главы Нижнего Новгорода Сорокина наткнулись на гостайну
Трое боевиков ликвидированы после нападения на пост ДПС
За гранью закона
Жестокие преступления и громкие процессы 2018 года
Все материалы
Наука и техника
Между делом
Они должны защищать Россию от ядерной угрозы, а делают диваны и кукольные домики
Уходят с орбиты
Россия надеется на космическое наследие СССР. Американцы уже на шаг впереди
Свернули не туда
Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались
Amazon использовал украинцев вместо искусственного интеллекта
Алкоголь оказался полезным для пожилых людей
Россия и СНГ обогнали Европу по уровню смертности от неправильного питания
Получена первая в истории фотография черной дыры
Все материалы
Спорт
«Ты его бьешь, а ему нравится»
Он стал первым абсолютным чемпионом мира и побил Мохаммеда Али
Празднующий гол малыш покорил пользователей сети
Российский гонщик наехал на зрителя во время ралли «Дакар»
Бьорндален вступился за обруганного после победы Логинова
Норвежский спортсмен открыл сосуды для допинг-тестов голыми руками
Лидер мирового биатлона испугался российских болельщиков
Бамос, Рамос!
Капитан «Реала» — костолом и скандалист. Как он стал лучшим защитником мира?
Все материалы
Культура
Иваново бегство
Кино недели: возвращение Рокки с Драго и ядерный крем Дженнифер Лопез
Что смотреть в новом году
«Игра престолов», «Настоящий детектив» и «Уловка-22». Главные сериалы 2019 года
Главные фильмы 2019-го
От Джармуша до «Мстителей»: что мы будем смотреть в кино в новом году
Назван лучший музыкант 2019 года
Объявлены претенденты на «Евровидение-2019» от России
Американцы купили российский сериал за рекордную сумму
«Сталлоне рассказал, как не спустить карьеру в унитаз»
Главный чернокожий актер поколения о «Криде 2», экшене и русском сопернике
Все материалы
Интернет и СМИ
Круговорот кидалова
Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
Пора вставать
Что происходило, пока Россия спала и поедала новогодние салаты
Самопровозглашенный правнук Распутина провалил испытание на родство
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница разозлила соцсети
Зрители пришли в бешенство из-за девственности героя американского «Холостяка»
«Я видел своих друзей на земле, многие из них были мертвы»
Лучшие фотографы мира раскрывают тайны своих снимков
Все материалы
Ценности
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
С вещами на выход
«Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику
Тело в шляпе
Снежный человек, клей на голове и другие безумия мировых дизайнеров
Apple начнет выпускать одежду
Меган Маркл вышла в свет в смешных «коровьих» туфлях
Чернокожим запретили отбеливать кожу
Назван первый модный тренд нового года
Все материалы
Путешествия
«Начинаешь понимать, из какого ты теста»
Боль, кислородное голодание, кайф. Москвичка пошла в поход по Гималаям и выжила
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Каждая обезьяна оценивает тебя с ног до головы»
Идеальные мужья и горы из «Аватара». Необычный Китай глазами россиянина
Жуткая вонь на борту самолета привела к госпитализации членов экипажа
Названы самые востребованные авиалинии в Европе
У оскорбленных немцами российских туристов нашелся защитник
«Я буду баснословно богат»
Россиянин прошел тропой испанских завоевателей и выжил
Все материалы
Из жизни
Кадр из фильма «Американский жиголо»Отец-молодец
Он бросил семью и пропал на 50 лет. Теперь за его смерть заплатят дети
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Раскидало
Они прославились на весь мир безумными поступками. Что произошло с ними дальше?
Американец встал около вертолета и лишился головы
Итальянец прилетел к друзьям в бар на вертолете
Десятки запутавшихся тюленей заполонили канадский городок
Бодибилдер перестал есть и перешел на мочу
Все материалы
Похмелье в премиуме
Концепт-кары премиум-марок, которые очень сложно назвать красивыми
Первый полный привод Японии
Mitsubishi едет на всех ведущих уже 85 лет
В кресле с пледом
Секреты «Форсажа», Porsche из-за железного занавеса и другие лучшие истории года
Всё, что нужно знать о новом Mercedes-Benz CLA
Дополненная реальность, распознавание голоса и виртуальный фитнес-тренер
В США собака не справилась с управлением и утопила дом на колесах
Volkswagen добавил российскому «Тигуану» версию «все включено»
Toyota сделала идеальный спортседан с задним приводом, V6 и «механикой»
Все материалы
Дом
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
Перешли границы
Цены на жилье в Подмосковье снова взлетели. Когда это прекратится?
В Америке начался ипотечный бум
Обнародованы данные о самой большой квартире Москвы
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
Имеют виды
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
Все материалы