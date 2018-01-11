Россиянин сломал позвоночник и продолжил гонку на «Дакаре»

Российский пилот Иван Шихотаров получил компрессионный перелом первого позвонка поясничного отдела во время гонки на ралли-марафоне «Дакар-2018». Об этом сообщается на странице команды KONTURTERM Racing Team во «ВКонтакте».

Спортсмен был доставлен в столицу Перу город Лиму вместе с отцом Сергеем, который выступал в качестве сопровождающего. «По словам Сергея, врачи были в шоке когда узнали что после получения травмы Ваня продолжил гонку, более того, еще и боролся, успев совершить ряд обгонов. Как правило, после получения таких повреждений сразу нажимается кнопка экстренного вызова, ни о каком продолжении борьбы речи не идет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шихотаров будет доставлен в Калининград, где он проживает. С четвертого этапа «Дакара» также был вынужден сняться россиянин Сергей Карякин, который победил в прошлогодней гонке.

На том же этапе попал в аварию бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который дебютировал в «Дакаре-2018».

В 2018-м ралли-марафон «Дакар» проводится в 40-й раз. Маршрут трассы проходит по территории Перу, Боливии и Аргентины. Финиш запланирован на 20 января.

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