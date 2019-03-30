Моуринью посчитали разорителем МЮ

Полмиллиарда евро, которые бывший тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью потратил на трансферы, вызвали финансовые трудности у этой команды. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, идея боссов МЮ продать в мадридский «Реал» одного из лидеров команды — полузащитника Поля Погба — связана с желанием уменьшить долги, составляющие 300 миллионов евро. На данный момент хавбек зарабатывает 14 миллионов евро в год, и это сильно давит на клуб, отмечается в материале.

Мино Райола, агент Погба, также настаивает на переходе игрока в «Реал». С Погба хотел бы поработать и главный тренер сливочных Зинедин Зидан.

29 марта The Independent сообщал, что МЮ готовится потратить на летние трансферы не менее 100 миллионов евро. Команда рассматривает покупку вингера Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» или защитника Рафаэля Варана из «Реала».

28 марта норвежец Уле-Гуннар Сульшер, работавший в качестве временного тренера «Манчестер Юнайтед», получил постоянную должность. Он заключил контракт на три года. До норвежца команду возглавлял Моуринью.

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