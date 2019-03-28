«Манчестер Юнайтед» определился с постоянным главным тренером

Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Уле-Гуннара Сульшера главным тренером команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

Сульшер, ранее временно занимавший данную должность, подписал контракт с «Юнайтед» сроком на три года. «Это работа, о которой я всегда мечтал. Кроме того, я рад возможности возглавить клуб на постоянной основе и надеюсь, что продолжу помогать достигать команде успехов, чего, безусловно, заслуживают наши великолепные фанаты», — заявил он.

После 30 матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) МЮ с 58 очками расположился на пятой строчке турнирной таблицы. У идущего четвертым «Арсенала» 60 очков, у лидирующего «Ливерпуля» — 76.

О возможном назначении Сульшера стало известно в феврале. Тогда британский The Sun сообщил, что руководство манкунианцев склоняется к тому, чтобы оставить норвежца на посту главного тренера.

18 декабря прошлого года должность главного тренера «Юнайтед» оставил португальский специалист Жозе Моуринью. Временным наставником был назначен Сульшер — бывший футболист команды.

Сульшер выступал за МЮ с 1996 по 2007 год. В его активе 126 голов в 366 матчах за клуб.

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