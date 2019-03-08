Тактаров сравнил «белого тренера» Фергюсона со Сталиным

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров в Instagram-аккаунте прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тактаров посчитал, что МЮ одержал победу во многом благодаря помощи сэра Алекса Фергюсона. «Его присутствие в раздевалке решает все. Помимо советов — просто человек заходит в раздевалку, и срабатывает "эффект белого тренера", как я его называю. Эффект тренера, которого и уважают, и боятся. Он был хорошо развит у еврейского осетина Сталина и мегрела Берии», — заявил он.

7 марта МЮ обыграл ПСЖ на выезде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (0:2; 3:1) пробился в четвертьфинал турнира. Победный гол был забит в добавленное время: пенальти реализовал форвард Маркус Рэшфорд.

Фергюсон руководил «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. За это время шотландец привел клуб к 38 трофеям. В декабре 2018-го сообщалось, что Фергюсон стал консультантом нынешнего тренера МЮ Оле-Гуннара Сульшера.

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