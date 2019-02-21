Тактаров сравнил получившего удар в пах Харитонова с Неймаром

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров считает, что россиянин Сергей Харитонов мог продолжить бой с американцем Мэттом Митрионом на Bellator 215, несмотря на пропущенный удар в пах. Его слова приводит «Матч ТВ».

Тактаров допустил, что Харитонов намеренно остался лежать после удара. «Вспомните выражение лица футболиста Неймара, когда он корчится. Они с Сережей похожи, как два брата. Кажется, я поймал момент, когда у него появилась мысль: ага, сейчас мне заплатят. Я за такой результат получаю, скажем, половину, а за следующий поединок еще получу», — заявил 51-летний Тактаров.

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16 февраля бой Харитонова и Митриона был признан несостоявшимся. Из-за пропущенного удара в пах россиянин отказался продолжать поединок. По словам самого Харитонова, он вновь готов встретиться с американцем в октагоне.

Тактаров регулярно комментирует события, связанные с российскими бойцами MMA. В частности, он раскритиковал тяжеловеса Виталия Минакова после его поражения на турнире Bellator 216. Тогда Тактаров заявил, что Минаков не является бойцом.

Ветеран известен по своим выступлениям в ранних турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). 14 июля 1995 года россиянин провел три боя UFC 6 и выиграл его, победив в финальном поединке американца Тэнка Эббота. Всего в активе Тактарова 17 побед по правилам MMA. Он всего пять раз терпел поражение. Дважды поединки с его участием завершались вничью.

Бразилец Неймар выступает за французский «Пари Сен-Жермен» и сборную Бразилии. Нападающего нередко обвиняют в намеренных симуляциях — он часто оказывается на газоне после контакта с соперником, демонстрируя болевые ощущения.

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