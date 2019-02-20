Боец Харитонов захотел вновь подраться с ударившим его в пах американцем

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов готов вновь выйти в октагон против американца Мэтта Митриона. Об этом сообщает «Р-Спорт».

38-летний Харитонов подчеркнул, что если бы мог, продолжил бы бой с американским спортсменом. Теперь российский боец настроен как можно быстрее вновь выйти в октагон. «Я был в дикой форме. Для меня сейчас главная цель — снова встретиться с Митрионом», — заявил он.

16 февраля Харитонов получил удар в пах в самом начале боя против Митриона на турнире Bellator 215. Россиянин не восстановился от удара и не смог продолжить выступление. Поединок был признан несостоявшимся и вошел в историю ведущих лиг MMA как один из самых непродолжительных.

В активе Харитонова 28 побед. Россиянин потерпел лишь шесть поражений в MMA.

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