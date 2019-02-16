Российский боец Харитонов рассказал об искрах из глаз после удара в пах

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов прокомментировал исход поединка с американцем Мэттом Митрионом на турнире Bellator 215. Его слова в YouTube-канале «Разрешите вас перебить» приводит журналист Александр Лютиков.

«Черная полоса пошла. То, блин, в глаз ткнут, то по яйцам врежут. Нормально прилетело. Я понял так, что залетело между ракушкой (предмет экипировки бойца, защищающий пах, — прим. «Ленты.ру») и ногой жестко. У меня даже искры из глаз посыпались. Приложился Митрион нормально», — сказал Харитонов.

Ранее 16 февраля бой Харитонова и Митриона был признан несостоявшимся. На 12-й секунде первого раунда американец ударил соперника ногой в пах, после чего поединок остановили. Судья решил, что в действиях Митриона не было умысла.

38-летний Харитонов одержал 28 побед при шести поражениях в профессиональной карьере. Митрион имеет в активе 19 боев, 13 из которых он выиграл, а в шести потерпел поражения.

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