Появились подробности о самочувствии российского бойца MMA после удара в пах

Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Сергея Харитонова Руслан Кривуша рассказал о состоянии спортсмена после поединка с американцем Мэттом Митрионом в главном бою турнира Bellator 215. Его слова приводит «Матч ТВ».

Кривуша заявил, что удар был настолько сильным, что Харитонов после него не может разогнуть ноги. Тренер отметил, что удар пришелся в неудачное место бандажа, поэтому это и было опасно. «Сергей ничего даже сказать не мог в октагоне, такая была боль», — добавил он.

Сам Харитонов сказал, что удар был случайным. По его словам, он очень разочарован, так как долго ждал этот бой.

На 12-й секунде поединка Митрион попал сопернику в пах. После этого российский спортсмен отказался от продолжения боя и покинул октагон на носилках. Поединок был признан несостоявшимся.

38-летний Харитонов выиграл 28 боев при шести поражениях. В активе 40-летнего Митриона 19 боев, 13 из которых завершились его победой.

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