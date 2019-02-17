Тактаров отказался считать бойцом впервые проигравшего Минакова

Актер и бывший боец смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров выступил с критикой в адрес Виталия Минакова, проигравшего французу Чейку Конго на турнире Bellator 216. Слова Тактарова приводит Sport24.

«Виталий хороший самбист, прекрасный человек, но он не боец. Он мог бы стать музыкантом, актером, художником, если бы его в детстве отдали в соответствующую школу. Но MMA не его», — заявил он.

Тактаров отметил, что решение судей, единогласно отдавших победу Конго, было справедливым. «Чего не хватило Минакову? Тренировок на достаточно высоком уровне. Но дело вообще не в подготовке», — подытожил актер.

Ранее 17 февраля 34-летний Минаков проиграл Конго единогласным решением судей. Такой исход поединка вызвал неоднозначную реакцию болельщиков: в голосовании, организованном в Twitter-аккаунте Bellator, большинство респондентов посчитало, что победил россиянин. Другой российский боец Александр Шлеменко назвал решение судей абсурдом.

Минаков потерпел первое поражение в профессиональной карьере. В его активе 21 победа в боях по правилам ММА.

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