Первое поражение в карьере российского бойца Минакова сочли абсурдом

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко прокомментировал поражение соотечественника Виталия Минакова в поединке с французом Чейком Конго в рамках Bellator. Его слова приводит ТАСС.

«Как я понимаю, вопрос есть в первом и третьем раундах. Третий раунд за Виталием. То, что один судья отдал все раунды Конго, — это абсурд, непонятно, куда он смотрел. Считаю, что Виталий выиграл бой, хоть это и было очень непросто», — заявил Шлеменко.

Ранее 17 февраля Минаков проиграл Конго на турнире Bellator 216. Поединок продлился все три раунда, судьи отдали победу 43-летнему французу единогласным решением: 29-28, 29-28, 30-27. После боя в Twitter-аккаунте Bellator провели зрительское голосование, большая часть респондентов сочла победителем российского спортсмена.

Поражение от Конго стало первым для 34-летнего Минакова. В его активе 21 победа в профессиональной карьере.

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