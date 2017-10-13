Дети нокаута

В октябре 2016-го в российских ММА разгорелся скандал, расколовший общественность на два лагеря: противников и сторонников детских поединков. Год спустя некогда бывшие по одну сторону баррикад Олег Тактаров и Федор Емельяненко устроили разборки. В чем причина конфликта и на чьей стороне правда — разбиралась «Лента.ру».

Что произошло?

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко неожиданно раскритиковал любительский турнир, проводившийся в подмосковных Люберцах. Последний Император проявил себя как принципиальный противник боев с участием детей еще в октябре прошлого года, когда на турнире Grand-Prix Akhmat 2016 в октагон вышли сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова (им тогда было десять, девять и восемь лет). Из-за претензий Емельяненко на него ополчилась едва ли не вся республика, а на его защиту встали видные общественные деятели и спортсмены. Среди поддержавших Федора был актер и бывший боец ММА Олег Тактаров, ныне занимающий пост главы Федерации ММА России. Тогда он вряд ли думал, что год спустя Емельяненко обрушится с критикой и на него. Вот какое заявление появилось на странице Федора в Instagram.

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«Вопрос о детских поединках неоднократно поднимался в министерстве спорта. Однако из-за отсутствия закона, регулирующего проведение подобных мероприятий среди детей мы вынуждены в очередной раз констатировать факт нарушения. В данной ситуации региональные власти не должны были разрешать проводить турнир неофициальной организации, не имеющей аккредитации», — написал Емельяненко и прикрепил к посту фотографию афиши турнира, проведенного Федерацией ММА России.

Поверить в то, что Федор, возмущенный трансляцией детских боев в прямом эфире федерального канала, публикует в соцсети гневный пост, нетрудно, но неужели Емельяненко с пристрастием изучает возрастной состав участников каждого турнира по ММА, проводящегося в России? Нынешнее заявление в Instagram выглядит как официальный пресс-релиз, который решили разместить от имени главы Союза ММА для того, чтобы гарантированно привлечь к ситуации внимание.

В чем претензии Емельяненко?

Собственно, претензии Емельяненко аналогичны тем, что были предъявлены организаторам Grand-Prix Akhmat 2016 годом ранее: детские бои. На афише люберецкого турнира указано, что в его рамках будут проводиться поединки с участием несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет. Устроители фактически сами признаются в нарушении, ведь на территории России соревнования среди детей в контактных видах спорта разрешены лишь с 12-летнего возраста.

Федор Емельяненко Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Союзе ММА видят основную причину произошедшего в «законодательных дырах». Вице-президент организации Радмир Габдуллин заявил «Ленте.ру», что необходимо ввести наказание за нарушение норм и проведение несанкционированных соревнований. Кроме того, он обратился к родителям юных спортсменов: «Вы не боитесь рисковать жизнью собственных детей? Сотрясения мозга, сломанные ключицы и ребра, травмы позвоночника — все это следствия вашего согласия».

На первый взгляд, упрек Емельяненко выглядит совершенно обоснованным. Проведение боев с участием слишком юных спортсменов, безусловно, нужно пресекать. Но так ли все плохо в случае с турниром в Люберцах?

Виноват ли Тактаров?

Ответ Тактарова не заставил себя ждать. Олег быстро отреагировал на слова Емельяненко, обвинив его в кляузничестве. «Мы развиваем спорт и детей, наши соревнования проводятся достаточно давно. Что касается закона, то здесь все в порядке, соревнования были согласованы. Не думаю, что Федор Емельяненко может давать мне советы», — слова эмоциональные и не самые информативные.

Позже в беседе с «Матч ТВ» Тактаров исправился, заявив, что соревнования среди спортсменов до 18 лет в рамках турнира, организованного Федерацией ММА России, проводились по правилам грэпплинга (вид единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, в котором не используются удары — прим. «Ленты.ру»), а по правилам ММА дрались только взрослые.

Но на этом Русский Медведь (прозвище Тактарова времен его спортивной карьеры — прим. «Ленты.ру») не остановился и проехался по человеческим качествам Федора. «Просто наш Емельяненко такой парень — что-то ляпнет, а потом в кусты. И за него потом отдуваются — я отдуваюсь, Валуев. Спасибо он потом нам, кстати, не сказал за ту чеченскую историю. Я же тогда подумал: на него ополчились, надо заступиться. Я думал, хоть спасибо скажет. А он что-то пропал тогда — и все. Я же сам против того, чтобы дети дрались», — разоткровенничался актер. Кроме того, он рассказал, как помогал Емельяненко на заре его карьеры и даже пытался воспользоваться своими связями, чтобы помочь Федору подписать контракт с UFC.

Дальше — больше. Тактаров уличил Емельяненко в зависти — ведь Международная федерация ММА (IMAAF) приняла под свою эгиду именно Федерацию ММА России, а не организацию Емельяненко. И еще обвинил Федора в попытке монополизировать ММА в России. Последний Император смолчал и на этот раз, зато не выдержал его тренер Владимир Воронов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал Тактарова лжецом.

Олег Тактаров Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Кто прав?

Клубок плотно сплетенных союзов и федераций с трудом поддается анализу. Попробуем разобраться.

Союз ММА России аккредитован Министерством спорта. Значит, только эта организация имеет право устраивать официальные соревнования на территории страны, все остальные — вне закона (либо согласовывают свои действия с Союзом). Минспорта может признать только одну организацию, и только она может проводить чемпионат России, именно поэтому турнир Тактарова носил странное название «Чемпионат и первенство Федерации ММА России».

Федерация ММА России была создана Тактаровым за несколько месяцев до появления Союза ММА. Почему он не озаботился вопросом аккредитации в Министерстве спорта — непонятно. Отвечать на вопросы «Ленты.ру» в Федерации ММА отказались.

За аккредитацию и признание могут бороться сколько угодно организаций, желающих устраивать соревнования на территории России. Сейчас Тактаров и Емельяненко возглавляют крупнейшие из них. Кстати, Последнему Императору не стоит почивать на лаврах: аккредитацию нужно регулярно продлевать, к тому же Минспорта может изменить решение и отозвать ее, если на то будут веские причины.

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ММА не признан олимпийским видом спорта, и на международном уровне творится такая же неразбериха. Союз ММА входит в Мировую ассоциацию ММА (WMAAA), которую возглавляет бывший менеджер Емельяненко Вадим Финкельштейн. В состав WMAAA входит 51 страна, среди которых нет, например, США и Великобритании. Невероятно успешные выступления российских спортсменов случаются как раз на чемпионатах мира, проводимых под эгидой WMAAA.

Федерация ММА России входит в IMAAF, под эгидой которого соревнуются спортсмены из 66 стран мира (в том числе США и Великобритании, а успехи россиян здесь значительно скромнее). Руководит ею британец Керрит Браун. Среди официальных партнеров IMAAF значатся крупные производители спортивной экипировки и даже UFC. Поддержка сильнейшего профессионального промоушена ММА в мире — мощный аргумент в борьбе за международное признание.

По сути, правых и виноватых в борьбе Союза и Федерации ММА России нет. Наличие аккредитации Минспорта у Союза ММА не делает его лучше. В 2012 году, когда на свет появились обе организации, руководители говорили мудрые слова о стремлении к объединению (со временем) и конструктивному диалогу (уже тогда).

Непонятно, почему претензии Союза ММА относятся только к Федерации, ведь на территории страны проводится большое количество несанкционированных соревнований. Так, например, популярный YouTube-канал STRELKA Уличные Бои показывает поединки между любителями, организованные прямо на улицах российских городов. Ролики набирают миллионы просмотров, подготовкой боев (трудно представить, что десятки зрителей вокруг импровизированных клеток — случайные прохожие) занимается некая организация Tron MMA, но никаких претензий от Союза ММА не слышно. Правда, дети в этих мини-турнирах участия не принимают. Но в них ли вообще дело?

А Емельяненко и Тактаров могли бы выяснить отношения в более привычных условиях — выйти на ринг. В последнее время этот формат не менее популярен, чем дебаты или рэп-баттлы. Вышло бы гораздо зрелищнее, а на кон могли бы поставить что-нибудь ценное. Аккредитацию Минспорта, например.