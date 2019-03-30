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Посетитель Третьяковки решил получше рассмотреть Репина и поднял переполох

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Система безопасности сработала в Третьяковской галерее на Крымском валу, когда один из посетителей слишком близко подошел к картине Ильи Репина. Об этом сообщает в субботу, 30 марта, корреспондент «Интерфакса».

Включилась сигнализация, охранники закрыли Третьяковку на вход и выход. К месту случившегося направился сотрудник Росгвардии с резиновой дубинкой и в каске.

После короткой проверки работу выставки возобновили.

Отмечается, что картины «Иван Грозный и сын его Иван» в экспозиции нет. В прошлом году полотно повредил вандал, сейчас его готовят к реставрации. Вместо него на стене помещена мини-репродукция.

За последний год в Третьяковской галерее случилось несколько происшествий. 20 марта по залам прогулялся в одних трусах художник-перформер. В конце января 2019-го украли полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри».
В мае 2018-го мужчина повредил «Ивана Грозного», разбив стекло, защищавшее картину.

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