Раздевшийся в Третьяковке мужчина понадеялся на сотрудничество с музеем

Художник Артем Гаврилюк-Божко, устроивший арт-перфоманс с раздеванием в Третьяковской галерее, выразил надежду на взаимодействие с музеем. Об этом мужчина рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Гаврилюка-Божко, пока что Третьяковская галерея не выходила на контакт с ним, однако он понадеялся, что вскоре это произойдет. «Мы в одном контексте, мне и ребятам хотелось бы участвовать в культурной жизни Москвы, страны. Мы много всего делаем — фестивали, выставки, но они находятся в другом поле», — отметил он.

Художник добавил, что целью акции было поместить современное искусство в классическую среду, а также подчеркнул, что современные авторы выставлялись, в частности, в Эрмитаже.

20 марта Артем Гаврилюк-Божко разделся до трусов, прошел по нескольким залам и вышел на улицу. Тело мужчины было покрыто золотистой краской. Его перформанс попал на видео.

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