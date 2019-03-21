Увидевшие мужчину в стрингах работницы Третьяковки решили не вызывать охрану

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что увидевшие мужчину в стрингах смотрительницы Третьяковской галереи не посылали сигнал тревоги на пульт управления ведомства. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 21 марта.

«Кнопку тревожной сигнализации никто не нажимал. То есть сигнал "тревога" не поступал на пульт управления Росгвардии. Не обоснованы и несправедливы упреки, которые идут в наш адрес о том, что оперативно не среагировали», — высказался он и предположил, что работницы растерялись или не посчитали необходимым вызывать охрану.

Грибакин также рассказал, что вместе с полуголым посетителем был второй мужчина, который пытался повесить на стене музея свою картину. Его не стали задерживать при входе, потому что у него с собой не было опасных вещей.

Как уточняет РЕН ТВ, случившееся было перформансом арт-группы. Они оставили в Третьяковке картину «Утконос». «Идея была привлечь внимание к современному искусству, к современным художникам, почему они не выставляются, почему их не ищут. Почему их не поддерживают», — пояснил один из художников.

20 марта посетитель Третьяковской галереи разделся до трусов, прошел по нескольким залам и вышел на улицу. Отмечалось, что тело мужчины было покрыто золотистой краской. Его перформанс попал на видео.

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