Телеканал запутался в темнокожих девушках и разгневал зрителей

Телеканал «Би-би-си» навлек на себя гнев зрителей, когда перепутал двух чернокожих девушек. Ошибка произошла при создании подборки снимков пользователей интернета в рамках флешмоба #PersonaChallenge.

Журналистка издания BuzzFeed Икран Дахир приняла участие во флешмобе и попала в сюжет телеканала. Однако позже заметила, что на одной из фотографий в подборке из двух снимков была изображена не она.

Девушка сообщила о путанице в своем Twitter: «Ого, как изменилось мое лицо, что это такое, Би-би-си? Все темнокожие на одно лицо, да?» Пользователи также решили выразить негативное мнение на этот счет, удивившись ошибке. «Даже не знаю, что и сказать», — отметил один из них.

Флешмоб запустила K-pop группа BTS в честь выхода новой песни Intro: Persona. Челлендж подразумевает, что люди публикуют свое фото 2013 года и современное. Он похож на #2009vs2019challenge, когда пользователи публиковали свои фотографии, сделанные с разницей в десять лет. Специальный проект «Би-би-си» BBC Minute решил сделать сюжет по новому флешмобу, отобрав фотографии пользователей.

Издание The Independent получило комментарий от представителя «Би-би-си»: «Произошла ошибка, о которой мы сожалеем. Правильная версия будет опубликована в ближайшее время». Дахир позже сообщила, что телерадиокомпания извинилась и перед ней лично.

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