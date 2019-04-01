Курьер отхлебнул коктейль клиента и попался

nypost.com

В американском городе Стоктон, штат Калифорния, курьер попробовал коктейль клиента на вкус, попал на камеры видеонаблюдения и лишился работы. На ролик обратило внимание издание New York Post.

Коктейль и печенье заказал 14-летний Ришаб Мальхотра (Rishab Malhotra). Не подозревая о поступке курьера, он с удовольствием полакомился сладким. На следующий день его отец Раджеш Мальхотра попросил сына посмотреть на запись с камеры наружного наблюдения, установленной рядом с дверным звонком. На ней ребенок увидел, что курьер пил молочный коктейль через трубочку.

«Я пересмотрел запись пять или шесть раз. Мне было очень противно», — признался подросток.

Раджеш назвал произошедшее безумием и отметил, что курьер поставил под угрозу здоровье семьи. Он добавил, что никто не заболел, однако «доверие к компании-поставщику и курьерам было разрушено». Мужчина написал жалобу, приложил к ней видео и отправил в службу доставки еды.

Через две недели служба доставки прислала извинения и заверила, что курьер был уволен за «несоблюдение стандартов по обеспечению безопасности продуктов питания».

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