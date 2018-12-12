Курьер подъедал обеды клиентов и попался

@Madan_Chikna / Twitter

Популярная индийская служба доставки Zomato попала в центр скандала из-за вирусного видео про курьера, который ел чужие обеды. Об этом сообщает BBC News.

На кадрах, снятых в городе Мадурай, штат Тамилнад, водитель в форменной одежде Zomato вскрывал упаковки с доставляемой едой, съедал часть содержимого, после чего закрывал и клал их обратно в рюкзак на багажнике мотоцикла. Ролик распространялся в соцсетях и собрал тысячи просмотров.

Zomato признала, что на видео действительно ее курьер. Компания объявила, что отказалась от его услуг, и пообещала принять меры, чтобы избежать повторения подобного. Среди прочего, с водителями проведут воспитательные беседы, а упаковки с едой отныне будут запечатывать специальной лентой, которая порвется, если их открыть.

В январе сообщалось, что в Канаде доставщика пиццы из ресторана Domino's поймали на поедании начинки с блюда клиента.

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