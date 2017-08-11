Китаянка отправила младенца в приют в пакете курьерской службой

Жительница Китая решила сдать свою новорожденную дочь в приют, и для этого воспользовалась курьерской службой. Об этом в пятницу, 11 августа, пишет газета South China Morning Post.

По информации издания, женщина пришла на почту с пластиковым пакетом, который начал шевелиться, и оттуда послышался детский плач. Курьер попытался проверить содержимое сумки, однако отправительница запретила ему делать это. После этого почтовый работник вызвал полицию.

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Девочка была отправлена в местную больницу. Врачи определили, что она родилась несколько дней назад, ее состояние оценивается как стабильное.

Мать ребенка задержана полицией, ее обвиняют в оставлении младенца. Женщине грозит до пяти лет тюремного заключения.

10 августа на мусорном полигоне в Верхней Пышме Свердловской области были найдены тела двух младенцев. Экспертиза установила, что дети — мертворожденные, у них нет телесных повреждений.

6 августа на одной из улиц Екатеринбурга прохожий нашел пакет с младенцем. новорожденного доставили в городскую клиническую больницу.