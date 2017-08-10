Тела двух младенцев нашли на свалке в Свердловской области

Тела двух младенцев обнаружили на мусорном полигоне в Верхней Пышме Свердловской области. Об этом в четверг, 10 августа, сообщил «Интерфаксу» старший помощник главы регионального следственного управления СКР Александр Шульга.

Экспертиза установила, что дети — мертворожденные, у них нет телесных повреждений. «Есть признаки того, что они родились вместе», — уточнил Шульга.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

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В апреле 2016 года тело новорожденного ребенка нашли в выгребной яме на территории частного дома в Челябинской области. Мать позже призналась, что мальчик родился мертвым, после чего она сбросила труп в яму, сказав родным, что оставила сына в роддоме. До этого в феврале московский дворник спас младенца, выброшенного в мусоропровод. Его матерью оказалась уроженка одной из стран СНГ. 38-летняя женщина, ведущая асоциальный образ жизни, таким образом пыталась избавиться от ребенка.