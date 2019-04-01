Боец MMA умер после проигрыша нокаутом

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Матеус Фернандеш скончался спустя несколько часов после поражения в любительском поединке в Манаусе. Об этом сообщает MMA Fighting.

Бой с участием 22-летнего спортсмена открывал турнир Remulus Eight. Соперник обрушил на Фернандеша комбинацию ударов. Тот также получил удар, уже находясь на канвасе перед тем, как рефери остановил поединок и присудил оппоненту победу посредством технического нокаута.

После поединка Фернандеша госпитализировали. В больнице у спортсмена случилась остановка сердца. Как удалось выяснить MMA Fighting, боец скончался в результате употребления наркотиков, а не от полученных ударов. Фернандеш работал в программе по помощи наркозависимым.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!