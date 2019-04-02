Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео

Момент взрыва в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге попал на камеру автомобильного видеорегистратора. Ролик опубликовала «Фонтанка» на своем YouTube-канале.

На кадрах видно, как взрыв выбивает стекло одного из окон, оттуда вырывается столб дыма.

Взрыв в учебном заведении произошел днем во вторник, 2 апреля, когда в одном из корпусов переносили учебные заряды. Это, вероятно, была пиротехническая мина. В помещении обрушился лестничный пролет, из-за чего несколько человек оказались заблокированы. Сотрудников и курсантов эвакуировали. Позже в помещении обнаружили еще один снаряд.

Проводится расследование.

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