Появилась версия взрыва в петербургской военной академии

Ко взрыву в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге могла привести попытка преподавателя, являвшегося профессиональным сапером, обезвредить найденную бомбу. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

Как уточняется, в результате сам полковник Рифат Закиров и еще трое офицеров получили ранения различной степени тяжести.

По данным источника «Интерфакса», мощность бомбы была до 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Эксперты считают, что взрывное устройство состояло из бризантного вещества пластит и часового механизма.

К настоящему моменту курсанты начали возвращаться на территорию академии.

Взрыв в учебном заведении произошел днем во вторник, 2 апреля, когда в одном из корпусов переносили учебные заряды. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах пояснил, что это была пиротехническая мина.

В помещении обрушился лестничный пролет, из-за чего несколько человек оказались заблокированы. Сотрудников и курсантов эвакуировали с территории академии, на место происшествия прибыли представители ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры. Позже в учебном заведении обнаружили еще одну мину.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пунктам «а» и «е» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом») УК РФ.

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