Во взрыве в военной академии Петербурга усмотрели покушение на убийство

По факту инцидента на территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, где при переноске учебных зарядов взорвалась мина, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного управления Следственного комитета России (СКР).

Как отметили в ведомстве, дело возбуждено по части 3 статьи 30 и пунктам «а» и «е» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом») УК РФ.

По данным следствия, около 13:30 в одном из служебных помещений академии взорвался «неустановленный безоболочный предмет». В результате инцидента пострадали четверо военнослужащих — они получили различные травмы. В настоящее время им оказана медицинская помощь, их жизни вне опасности.

Ранее 2 апреля Министерство обороны России сообщило, что в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге взорвался неустановленный безоболочный предмет. По данным ведомства, в результате взрыва травмы получили три человека.

Взрыв в учебном заведении произошел днем во вторник, 2 апреля, когда в одном из корпусов переносили учебные заряды. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах пояснил, что мина была учебная, а не боевая.

В помещении обрушился лестничный пролет, из-за чего несколько человек оказались заблокированы. Сотрудников и курсантов продолжают эвакуировать с территории академии, на месте работают представители ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры. Позже в учебном заведении обнаружили еще одну мину.

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