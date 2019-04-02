Минобороны рассказало о взрыве в военной академии Петербурга

Министерство обороны России сообщило, что в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге взорвался неустановленный безоболочный предмет. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, в результате взрыва травмы получили три человека, их жизни ничего не угрожает. Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Источник в экстренных службах сообщил агентству, что среди раненых нет курсантов.

Взрыв в учебном заведении произошел днем во вторник, 2 апреля, когда в одном из корпусов переносили учебные заряды. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах пояснил, что мина была пиротехническая, а не боевая.

В помещении обрушился лестничный пролет, из-за чего несколько человек оказались заблокированы. Сотрудников и курсантов продолжают эвакуировать с территории академии, на месте работают представители ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры. Позже в учебном заведении обнаружили еще одну мину.

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