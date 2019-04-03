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Назван кандидат с накрученными голосами в Донбассе

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Штаб кандидата в президенты Юрия Бойко заявил о многочисленных нарушениях на избирательных участках в Донецкой области со стороны команды действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом сказано на сайте центрального штаба Бойко.

По данным наблюдателей, аномально высокий процент голосов за Порошенко был зафиксирован на спецучастках, находящихся на территории воинских частей. Команда Бойко связывает такой результат с применением административного ресурса.

На избирательных участках они отметили аномальную явку, вбросы неиспользованных бюллетеней, а также фальсификации. Кроме того, наблюдатели рассказали о попытках запугать членов комиссии и невозможности составить акт о нарушении, поскольку на них оказывают прессинг военно-гражданские администрации, а также существует возможность преследования со стороны силовиков.

Ранее 3 апреля члены территориальной избирательной комиссии обратились в полицию с заявлением о вероятной фальсификации результатов выборов президента страны в Мангушском районе Донецкой области. По их словам, количество голосов в пользу одного из кандидатов увеличено в девять раз. Имя кандидата не уточнялось.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Артист Владимир Зеленский получил более 30 процентов голосов, действующий глава государства Петр Порошенко отстает от него почти вдвое с результатом около 16 процентов. Оба они не получили необходимого большинства и проходят во второй тур, который запланирован на 21 апреля.

Голосование в Донбассе проходило только на территориях, контролируемых Киевом. В самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках избирательные участки не открывались, их жителям предлагалось переходить линию фронта, чтобы проголосовать.

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