Названы вероятные правители Вестероса в финале «Игры престолов»

Букмекеры составили перечень из 12 героев сериала «Игра престолов», которые, вероятнее всего, могут стать правителями Вестероса после окончания войны между мертвыми и живыми. Рейтинг претендентов на Железный Трон опубликован изданием The New York Times со ссылкой на сайт-тотализатор, где фанаты эпопеи делают ставки на нового правителя Семи Королевств.

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Лидером рейтинга стал Бран Старк. Вероятность того, что именно он будет властвовать в Королевстве равна 3 к 1. По мнению поклонников «Игры престолов», всезнающий правитель — именно то, что необходимо Вестеросу после сотен лет правления мстительными эгоистами. Еще один аргумент в пользу Брана — стремление создателей сериала удивлять зрителей, то есть выбирать неочевидные сюжетные решения.

На втором и третьем месте расположились Джон Сноу и Дейенерис Таргариен с коэффициентами 3,5 к 1 и 5 к 1 соответственно. Замыкает рейтинг Серсея Ланнистер. Вероятность того, что действующая королева Семи Королевств останется у власти, равна 25 к 1.

Мизинец, убитый в седьмом сезоне, тоже появился в списке претендентов на трон. По мнению фанатов, Арья Старк перерезала горло не ему, а Безликому. В доказательство приверженцы этой теории приводят небольшой эпизод из седьмого сезона, в котором Мизинец дает незнакомке монету из Браавоса.

Также в рейтинг вошли Сэмвелл Тарли, Тирион Ланнистер, Король Ночи, Джендри, Санса и Арья Старк.

Ранее в марте стало известно о выходе документального фильма, посвященного съемкам «Игры престолов». Режиссером картины выступила Джини Финлэй, известная по таким документальным картинам, как «Великая хип-хоп-мистификация» и «Музыкальный магазин». Спродюсируют ленту шоураннеры сериала Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс.

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