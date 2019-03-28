Фанатам «Игры престолов» пообещали двухчасовой бонус после финального сезона

HBO покажет документальное кино о работе над «Игрой престолов» через неделю после завершения восьмого сезона сериала. Об этом телеканал сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«"Игра престолов: Последний дозор" — двухчасовой документальный фильм, рассказывающий о создании финального сезона. Премьера состоится в воскресенье, 26 мая, на HBO», — говорится в заявлении компании.

— Game of Thrones (@GameOfThrones) 27 марта 2019, 19:40

Режиссером картины выступила Джини Финлэй, известная по таким документальным картинам, как «Великая хип-хоп-мистификация» и «Музыкальный магазин». Спродюсируют ленту шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс.

5 марта в сети появился трейлер последнего сезона «Игры престолов». Премьера первого эпизода заключительной части эпопеи состоится 14 апреля, а последнего — 19 мая.

Ранее актеры шоу рассказали о трудностях, с которыми они столкнулись во время съемок финальной битвы восьмого сезона. Мэйси Уильямс, исполняющая роль Арьи Старк, призналась, что физически сломлена, а Иэн Глен, играющий Джораха Мормонта, отметил, что съемка сражения стала худшим моментом работы над сериалом.

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