Появились подробности мощного взрыва на российском заводе

Взрыв на территории завода «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области полностью разрушил цех по производству взрывчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По данным агентства, здание цеха рухнуло полностью в результате взрыва. Происходит горение на площади 150 квадратных метров.

Пострадавших нет, сказали агентству в «Ростехе». «Заводские службы сработали профессионально: сразу после возгорания люди были эвакуированы, в момент последующего взрыва в здании уже никого не было», — отметили в госкорпорации.

Сообщается, что возгорание произошло при разгрузке применяемых в производстве материалов.

Ранее сообщалось о взрыве на заводе «Кристалл» в Дзержинске. Начался пожар, вокруг здания загорелась трава. На месте происшествия работают экстренные службы, сотрудников из здания эвакуировали.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!