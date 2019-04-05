Сбежавшая из психбольницы россиянка пробралась на самолет «зайцем»

Сбежавшая из психбольницы в Уфе женщина проникла на борт самолета без документов и билета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Башкирии.

По данным агентства, 3 апреля 65-летняя женщина смогла попасть на борт самолета из-за маленького роста, она прошла вместе с экипажем. К побегу она готовилась несколько дней. При безбилетнице была только дамская сумка.

«Просмотрев кадры за несколько дней, выяснилось, что она пыталась пройти первый досмотр, но была выведена за пределы здания. Потом она снова появилась и долго наблюдала, как пассажиры проходят досмотр», — сообщил собеседник агенства.

Из самолета сбежавшую из психбольницы россиянку вывели, потому что она не могла найти свое кресло.

Уточняется, что в аэропорту по данному факту проводится проверка.

В сентябре прошлого года проводник поезда в Томске был наказан за то, что разрешил проехать без билета двум пассажирам. По его словам, зашедшие в вагон пассажиры не смогли расплатиться за проезд, и он позволил безбилетникам проехать без оплаты. Ему дали штраф в размере до пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее пяти тысяч рублей.

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