Названы дата и место похорон Георгия Данелии

Режиссер Георгий Данелия будет похоронен на Новодевичьем кладбище во вторник, 9 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московский департамент торговли и услуг.

Отмечается, что могила кинематографиста будет расположена около могил Станислава Говорухина и Олега Табакова. Прощание с ним пройдет в тот же день в Доме кино.

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Данелия скончался 4 апреля в возрасте 88 лет. В феврале его доставили с воспалением легких в одну из столичных клиник, где врачи ввели его в искусственную кому для стабилизации дыхания. С тех пор состояние Данелии было стабильно тяжелым.

Режиссер снял такие фильмы, как «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!».