Белорус купил новый смартфон и обнаружил на нем матерное послание от продавцов

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Житель Минска обнаружил матерные видеопослания в смартфоне Xiaomi, купленном в одном из магазинов сети «Связной». О своей покупке белорус с ником Yllwhs рассказал на форуме издания Onliner.

Ролики «будущих владельцев» смартфона» записали продавцы магазина. Они пожаловались на работу и призвали не покупать телефоны Xiaomi. Покупатель отмечает, что купленный смартфон был полностью разряжен, хотя новые устройства обычно имеют некоторый заряд для первого использования. Также он нашел два видео, которые предназначались для «будущих владельцев» смартфона.

Героиня видео — администратор «Связного» в минском универмаге «Беларусь» по имени Дана. Вместе с ней в кадре присутствует сотрудник салона связи по имени Тимур. Молодые люди жалуются на плохой день из-за недовольных клиентов, объясняют, что продавцы «тоже люди» и на них не нужно кричать, демонстрируют шрамы от порезов на руках Тимура, якобы нанесенные им самим из-за плохого отношения. При этом Дана порекомендовала владельцу Xiaomi ни в коем случае не покупать смартфоны Xiaomi — «когда вам предлагают Huawei, соглашайтесь на Huawei». Работники салона матерятся и говорят, что после тяжелого рабочего дня пойдут «бухать».

Изданию Onliner подтвердили, что герои роликов действительно работают в «Связном». «Присутствующие в роликах граждане действительно являются сотрудниками компании, с участием которых в настоящий момент мы проводим соответствующее разбирательство по факту возникшего инцидента», — сказал представитель торговой сети. Сотрудник также добавил, что мнение Даны о Xiaomi «не совпадает с мнением ее руководства и участников (учредителей)». Представитель пообещал связаться с обладателем Xiaomi с видеопосланиями для решения проблем в связи с неудачной покупкой.

После инцидента официальный представитель китайского производителя в Белоруссии, компания «ЭлкоТелеком», объявила о решении перестать продавать смартфоны Xiaomi через «Связной». «Давно есть нарекания к продавцам торговых магазинов "Евросеть" и "Связной". Сегодняшняя новость — один из случаев, ставший публичным достоянием», — отметили представитель Xiaomi. В результате «Связной» не получит новые модели Xiaomi Redmi 7 и Redmi Note 7.

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