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«Тор-М2» испытали в бою

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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Тор-М2» прошел испытания в реальных боевых условиях. Об этом рассказал генеральный директор ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов, пишет РИА Новости.

«ЗРК "Тор-М2" полностью подтвердил свои характеристики не только в ходе испытательных и учебных стрельб, но и при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду», — сказал Зиятдинов.

Руководитель предприятия не стал уточнять, где именно прошли испытания, и лишь подчеркнул, что ЗРК имеет высокую эффективность и «по совокупности характеристик не имеет себе равных». Также Зиятдинов рассказал о выходе опытного образца «морского» «Тора» и планах по роботизации процесса боевой работы комплекса.

В конце марта главный конструктор государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» заявил о практически стопроцентном поражении любых типов самолетов и беспилотников, а также высокоточных боеприпасов, в том числе крылатых ракет и планирующих бомб «Тор-М2». По его словам, этого удалось достичь отказом от больших несущих плоскостей: «крыльев, ребер и так далее».

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