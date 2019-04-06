Истребитель подбил сам себя на военных учениях

В Нидерландах на военных учениях истребитель F-16 нанес самому себе серьезные повреждения. Об этом сообщает информационный портал Nederlandse Omroep Stichting.

По данным издания, инцидент произошел в ходе январских учений на авиационной базе Леуварден, однако информация о нем появилась только сейчас. 21 января два истребителя F-16 поднялись в воздух и открыли огонь по цели на полигоне. Пилот одного из самолетов попал под свои же патроны: по крайней мере один из них повредил обшивку устройства, а осколки боеприпасов попали в двигатель.

После этого пилоту удалось посадить самолет, никто не пострадал. Ущерб, нанесенный истребителю, был признан значительным.

Инспекторы ВВС страны проводят внутреннее расследование инцидента. Они пытаются понять, каким образом одно из устройств смогло сработать самостоятельно, а также оценить степень риска, которой подвергался экипаж, чтобы избежать повторения инцидента в будущем.

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